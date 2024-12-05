Маска не замінює кондиціонер: трихолог назвала 5 частих помилок у догляді за волоссям

Волосся кожної людини потребує постійного догляду, щоб воно було здоровим та доглянутим. Трихолог назвала основні помилки, яких варто уникати всім.

5 частих помилок

Мити шампунем тільки один раз

За словами трихолога Уляни Ерстенюк, за першим разом миття голови шампунь не в силі розчинити весь бруд зі шкіри. Тому обов'язково варто наносити його двічі.

До того ж, гаряча вода провокує активне виділення шкірного сала, тому голову треба мити частіше. Мийте голову теплою водою, змивайте - прохолодною.

Маска замінює кондиціонер

Це теж поширене помилкове твердження. Важливо знати, що маска та кондиціонер - це різні засоби, які мають різний Ph, дію та склад.

Кондиціонер підбирають по типу волосся. Тобто якщо у вас жирна шкіра голови, а волосся сухе, пошкоджене, обирайте кондиціонер для сухого волосся. Його наносять на легко просушене рушником волосся і змивають.

Використовувати тільки без сульфатні шампуні

Експерт зазначила, що такі шампуні мають слабку промиваючу дію, тому при використанні обов'язково варто чергувати з сульфатними.

Використовувати масажні розчіски

Дуже часто такі розчіски виготовляють з неякісного матеріалу та твердими закінченнями, що можуть травмувати чутливо подразнену шкіру та слабке волосся.

Тому краще робити масаж подушечками пальців.

Рідше мити голову

Часто люди думають, що якщо вони не будуть часто мити голову, то вона буде менше жирніти. Однак не можна перевчити голову жирніти менше.

За жирність відповідають сальні залози, гормональні порушення та навіть генетика.

Якщо ваше волосся схильне до сухості, рекомендується мити голову рідше - раз на тиждень або кожні 2-3 дні. Це дозволяє запобігти зневодненню волосся та зберегти природні олії.

Чи шкідливо мити голову щодня

Щоденне миття голови може здатися найздоровішим варіантом для зовнішнього вигляду. Однак, надто часте миття насправді може принести більше шкоди, ніж користі.

Парадоксально, але люди, які часто миють волосся, щоб позбутися надлишків жиру, швидше за все, пересушують шкіру голови. А це своєю чергою призводить до вироблення більшого жиру.

Для деяких типів волосся режим раз на тиждень дає волоссю достатньо часу, щоб пристосуватися до своєї зачіски. Ці натуральні олії можуть покращити текстуру та надати блиску та вологи.