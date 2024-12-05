Эти копеечные средства помогут быстро избавиться от перхоти дома

Лупа - неприятная проблема, доставляющая немалый дискомфорт, как мужчинам, так и женщинам. Дерматолог поделился действительно действенными способами, которые помогут раз и навсегда избавиться от перхоти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Убедитесь, что у вас действительно перхоть

Трихолог Доминик Берг рассказал, прежде чем начать лечить перхоть, убедитесь, что это действительно она. В частности, сухую кожу головы с шелушением и незначительным выпадением не следует путать с перхотью.

Признаки настоящей перхоти обычно можно распознать по клеткам кожи, которые отпадают средними или большими комками/

С другой стороны, у вас могут быть более экстремальные симптомы, указывающие на воспалительное состояние кожи, известный как себорейный дерматит. Это заболевание кожи, которое вызывает сухие пятна на коже головы вместе с покраснением.

Используйте противогрибковые ингредиенты

Когда вы убедитесь, что у вас действительно есть перхоть, отправляйтесь в ближайшую аптеку и ищите шампуни, содержащие ингредиенты, такие как пиритион цинка, кетоконазол и дисульфид селена. Это противогрибковые средства, которые являются действенными в уменьшении перхоти.

Часто мойте кожу головы

Дерматолог Орит Марковиц рассказал, что хотя гигиенические привычки не влияют на то, появится ли у вас перхоть, важно не избегать мытья головы, боясь усугубить проблему.

Люди часто думают, что чрезмерная мойка или избыток тепла от сушки волос влечет за собой перхоть, но это не так.

Накопление грязи часто может привести к появлению перхоти, поэтому важно регулярно мыть голову, особенно если вы используете средства для укладки волос, несмываемые кондиционеры или сухие шампуни.

Сертифицированный трихолог София Эммануэль рассказала, что перхоть может возникнуть, если вы носите наращенные волосы и долго не моете волосы.

Используйте эфирные масла

Помимо приятного запаха любимые эфирные масла и растительные экстракты могут в значительной степени успокоить симптомы перхоти. Масло розмарина, лаванды и экстракт зеленого чая обладают превосходными противомикробными, противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Самое интересное в этих ингредиентах то, что их можно использовать в течение длительного времени, они мягкие и могут предотвратить появление перхоти.

Избегайте сульфатов

Сульфаты могут быть слишком жесткими и вызывать раздражение для тех, у кого чувствительна кожа головы. Для более мягкой мойки следует заменить обычные шампуни на формулы, которые на основе эфирных масел.

Расчесывание

Следует выделить время, чтобы тщательно расчесать волосы. Это древний метод, который помогает стимулировать кожу головы и улучшает циркуляцию, а также мягко отшелушивает накопленные клетки.

К тому же есть и другие домашние способы борьбы с перхотью.