Ці хіти знають всі, а нині вони лунають українською. Топ-7 перекладених пісень

До повномасштабної війни РФ проти України не всі зірки відмовлялися від російської. Втім, нині артисти перекладають свої хіти та дають їм "друге дихання", що дуже тішить фанів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас топ-7 пісень, які у минулому знали всі, а нині їхні оновлені версії підкорили українців.
7 років тому пісня артиста лунала майже звідусіль. А нещодавно Монатік потужно її оновив. І нині хіт отримав українську версію, яку фани вже назвали набагато кращою за російську.
"Пісня, яка закружила!" - коментував свою роботу артист.
Співак теж не одразу переклав свій хіт. Втім, оновлена версія отримала чимало схвальних відгуків. Трек вже встиг зібрати майже 900 тисяч переглядів на YouTube, а ось у TikTok він по-справжньому розірвав тренди.
Гурт, який отримав неймовірну популярність за часів шоу "Шанс", випустили чимало хітів. І "Я твій наркотик" точно серед них, адже її дуже любили фани. І минулого року музиканти оновили пісню та презентували її українською.
"Я Твій Наркотик" - це відображення шаленого кохання. Почуття, яке зносить дах та руйнує всі перешкоди. Любов - це та сила, якою керується кожен українець. Любов надихає та веде нас до перемоги", - коментували перекладену версію пісні артисти.
Цю пісню артистка презентувала ще у 2004 році. А нині вона переклала її українською та зробила дуже великий подарунок своїм шанувальникам. На тлі того, що російську версію хіта досі співає путініст Кіркоров, оновлений варіант її повністю затьмарив.
Ця пісня вийшла у часи "Фабрики зірок", коли Вова Дантес та Вадим Олійник виступали у дуеті під назвою "ДіО.фільми". Пісня про Олю була неймовірно популярною, її любили усі дівчата та підлітки. А нині Дантес співає вже українську версію треку, щоправда, без Олійника.
Цей хіт залишався дуже популярним вже багато років. І нещодавно артист представив перекладену пісню, в якій ще й додався один куплет.
Звісно, топ перекладених хітів важко уявити без цієї "бомби". "Тумани" розірвали усі чарти, а тому фани були на сьомому небі від щастя, коли Барських почав виконувати на концертах українську версію хіта.
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