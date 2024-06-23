Ці хіти знають всі, а нині вони лунають українською. Топ-7 перекладених пісень

Монатік - "Кружить"

7 років тому пісня артиста лунала майже звідусіль. А нещодавно Монатік потужно її оновив. І нині хіт отримав українську версію, яку фани вже назвали набагато кращою за російську.

"Пісня, яка закружила!" - коментував свою роботу артист.

ALEKSEEV - "Океанами стали"

Співак теж не одразу переклав свій хіт. Втім, оновлена версія отримала чимало схвальних відгуків. Трек вже встиг зібрати майже 900 тисяч переглядів на YouTube, а ось у TikTok він по-справжньому розірвав тренди.





Quest Pistols - "Я твій наркотик"

Гурт, який отримав неймовірну популярність за часів шоу "Шанс", випустили чимало хітів. І "Я твій наркотик" точно серед них, адже її дуже любили фани. І минулого року музиканти оновили пісню та презентували її українською.

"Я Твій Наркотик" - це відображення шаленого кохання. Почуття, яке зносить дах та руйнує всі перешкоди. Любов - це та сила, якою керується кожен українець. Любов надихає та веде нас до перемоги", - коментували перекладену версію пісні артисти.

Ірина Білик - "Сніг"

Цю пісню артистка презентувала ще у 2004 році. А нині вона переклала її українською та зробила дуже великий подарунок своїм шанувальникам. На тлі того, що російську версію хіта досі співає путініст Кіркоров, оновлений варіант її повністю затьмарив.



Дантес - "Оля"

Ця пісня вийшла у часи "Фабрики зірок", коли Вова Дантес та Вадим Олійник виступали у дуеті під назвою "ДіО.фільми". Пісня про Олю була неймовірно популярною, її любили усі дівчата та підлітки. А нині Дантес співає вже українську версію треку, щоправда, без Олійника.

Гарік Кричевський - "Кияночка"

Цей хіт залишався дуже популярним вже багато років. І нещодавно артист представив перекладену пісню, в якій ще й додався один куплет.



Макс Барських - "Тумани"

Звісно, топ перекладених хітів важко уявити без цієї "бомби". "Тумани" розірвали усі чарти, а тому фани були на сьомому небі від щастя, коли Барських почав виконувати на концертах українську версію хіта.