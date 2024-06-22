Ідеальні серіали для вихідних: 5 веселих ситкомів, які змусять сміятися до сліз

Смішні серіали здатні підняти настрій та відволікти від рутини. І якщо ви вже переглянули всі серії ситкомів "Друзі", "Як я зустрів вашу маму" і навіть "Американську сімейку", не впадайте у відчай - існує чимало крутих альтернатив.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих ситкомів, які ви могли пропустити, але вони заслуговують на увагу.

"Фрейзер"

У США цей серіал був популярнішим за "Друзів", проте в Україні він чомусь не знайшов так багато шанувальників. Однак вам точно варто його подивитися, якщо ви вважаєте себе фанатом сіткомів. До речі, нещодавно серіал отримав продовження, проте спочатку варто переглянути перші 11 сезонів.

"Чорна комедія"

Сучасний серіал, у якому ви зможете побачити життя вже за часів коронавірусу. Ситком розповість про сім'ю, в якій кожен герой може насмішити, здивувати і просто відволікти від побуту.

"Всі ненавидять Кріса"

Легендарний серіал створено на основі спогадів Кріса Рока. Гумор місцями жорсткий, але історія хлопчика, який росте в бідній родині, але не сумує і намагається знайти себе, вам сподобається.

"Боб любить Абішолу"

А цей серіал оцінять фани "Майка та Моллі". У ньому актор перетвориться на холостяка, який випадково закохується. Жарти про стосунки після 30, іронія та актуальний сюжет - ситком заслуговує на вашу увагу.

"Моя дружина та діти"

Комедійний серіал "нульових" розповідає про сімейну пару. Чоловік і дружина неймовірно люблять один одного, а також намагаються подарувати двом дочкам та синові ідеальне дитинство. Проте навряд чи виховання підлітків може бути легким.