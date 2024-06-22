ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ідеальні серіали для вихідних: 5 веселих ситкомів, які змусять сміятися до сліз

Субота 22 червня 2024 20:18
UA EN RU
Ідеальні серіали для вихідних: 5 веселих ситкомів, які змусять сміятися до сліз Що подивитися на вихідних (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Смішні серіали здатні підняти настрій та відволікти від рутини. І якщо ви вже переглянули всі серії ситкомів "Друзі", "Як я зустрів вашу маму" і навіть "Американську сімейку", не впадайте у відчай - існує чимало крутих альтернатив.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих ситкомів, які ви могли пропустити, але вони заслуговують на увагу.

"Фрейзер"

У США цей серіал був популярнішим за "Друзів", проте в Україні він чомусь не знайшов так багато шанувальників. Однак вам точно варто його подивитися, якщо ви вважаєте себе фанатом сіткомів. До речі, нещодавно серіал отримав продовження, проте спочатку варто переглянути перші 11 сезонів.

"Чорна комедія"

Сучасний серіал, у якому ви зможете побачити життя вже за часів коронавірусу. Ситком розповість про сім'ю, в якій кожен герой може насмішити, здивувати і просто відволікти від побуту.

"Всі ненавидять Кріса"

Легендарний серіал створено на основі спогадів Кріса Рока. Гумор місцями жорсткий, але історія хлопчика, який росте в бідній родині, але не сумує і намагається знайти себе, вам сподобається.

"Боб любить Абішолу"

А цей серіал оцінять фани "Майка та Моллі". У ньому актор перетвориться на холостяка, який випадково закохується. Жарти про стосунки після 30, іронія та актуальний сюжет - ситком заслуговує на вашу увагу.

"Моя дружина та діти"

Комедійний серіал "нульових" розповідає про сімейну пару. Чоловік і дружина неймовірно люблять один одного, а також намагаються подарувати двом дочкам та синові ідеальне дитинство. Проте навряд чи виховання підлітків може бути легким.

До речі, раніше ми називали 8 гостросюжетних серіалів для тих, хто втомився від "Сексу і міста" та "Відчайдушних домогосподарок".

Крім цього, раніше стало відомо, як змінилася актриса, яка зіграла Пем у серіалі "Офіс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Фільми
NEWS
Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені