Эти хиты знают все, а сейчас они звучат на украинском языке. Топ-7 переведенных песен

До полномасштабной войны РФ против Украины не все звезды отказывались от русского языка. Впрочем, теперь артисты переводят свои хиты и дают им "второе дыхание", что очень радует фанов.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас топ-7 песен, которые в прошлом знали все, а их обновленные версии покорили украинцев.
7 лет назад песня артиста звучала почти отовсюду. А недавно Монатик мощно ее обновил. И сейчас хит получил украинскую версию, которую фаны уже назвали гораздо лучше российской.
"Песня, которая закружила!" - комментировал свою работу артист.
Певец тоже не сразу перевел свой хит. Впрочем, обновленная версия получила немало одобрительных отзывов. Трек уже успел собрать почти 900 тысяч просмотров на YouTube, а вот в TikTok он по-настоящему разорвал тренды.
Группа, получившая невероятную популярность во времена шоу "Шанс", выпустила немало хитов. И "Я твій наркотик" точно среди них, потому что ее очень любили фаны. И в прошлом году музыканты обновили песню и презентовали ее на украинском.
"Я Твій Наркотик" - это отражение безумной любви. Чувство, которое сносит крышу и разрушает все помехи. Любовь - это та сила, которой руководствуется каждый украинец. Любовь вдохновляет и ведет нас к победе", - комментировали переведенную версию песни артисты.
Эту песню артистка представила еще в 2004 году. А сейчас она перевела ее на украинский язык и сделала очень большой подарок своим поклонникам. На фоне того, что российскую версию хита до сих пор поет путинист Киркоров, обновленный вариант ее полностью затмил.
Эта песня вышла во времена "Фабрики звезд", когда Вова Дантес и Вадим Олейник выступали в дуэте под названием "ДиО.фильмы". Песня об Оле была невероятно популярна, ее любили все девушки и подростки. А сейчас Дантес поет уже украинскую версию трека, правда, без Олейника.
Этот хит оставался очень популярным уже много лет. И недавно артист представил переведенную песню, в которой еще и добавился один куплет.
Конечно, топ переведенных хитов сложно представить без этой "бомбы". "Тумани" разорвали все чарты, поэтому фаны были на седьмом небе от счастья, когда Барских начал исполнять на концертах украинскую версию хита.
К слову, недавно мы называли 5 веселых ситкомов, которые заставят смеяться до слез.
Кроме этого, ранее стало известно, что внучка Ротару похвасталась брендовым подарком.