Бабуся "зацінила". Онука Ротару похизувалася брендовим подарунком: скільки він коштує

Модель та онука Софії Ротару Соня Євдокименко, яка проживає за кордоном, похизувалася подарунком від відомого бренду, який просто обожнювала героїня Сари Джессіки Паркер у серіалі "Секс і місто". Йдеться про взуття від Jimmy Choo.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Євдокименко показала презент на своїй сторінці в Instagram .

Що подарували онуці Ротару

Так, у новому дописі Соня розмістила декілька фото. На першому вона позує у модному вбранні з сумочкою від Celine приблизно за 2 тисячі євро.

Онука Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

На інших світлинах модель показала, як проводить час, читає книги та насолоджується краєвидами. Останній кадр було присвячено не природі та дозвіллі, а розкішному подарунку.

Як виглядає онука Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Євдокименко показала, який презент отримала від бренду Jimmy Choo. Їй надіслали босоніжки з нової колекції.

"Ми сподіваємося, вам сподобається нове взуття. Не можемо дочекатися, коли побачимо, як ви його стилізуєте. З любов'ю та найкращими побажаннями, ваші друзі з Jimmy Choo", - йшлося у листівці до подарунка.

Скільки коштують босоніжки від Jimmy Choo (скріншот)

Такі босоніжки коштують 750 євро. Втім, судячи з усього, для онуки Ротару презенти з таким "цінником" вже не новина.

Примітно, що новий допис "зацінила" і зіркова бабуся моделі. Ротару залишила "лайк" під фото, артистка активно користується соцмережами та не залишає онуку без уваги.

Який подарунок отримала Софія Євдокименко (скріншот)

Чим займається онука Ротару

22-річна дівчина мешкає у США та займається моделінгом. Також вона здобуває освіту у галузі мистецтва.

Соня веде свій блог та часто ділиться кадрами свого життя. А нещодавно стало відомо, що онука Ротару закрутила новий роман.