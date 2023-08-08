Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісах

Деякі отруйні ягоди можна зустріти не тільки в заборонених для відвідування лісах та полях, а й в парках, садах, заміських дачах та будинках, де вони використовуються з декоративною метою.
Про це повідомила терапевт Еліна Ясінська в Instagram.
Отруйні ягоди мають цікавий яскравий колір, форму і дуже привабливі для дітей та домашніх тварин. Тому дуже важливо навчитись розрізняти їстівні ягоди від токсичних.
Ця культура теж називається "вовча ягода", а плоди легко можна сплутати з чорницею або чорною смородиною.
При отруєнні виникнуть проблеми з серцево-судинною системою, діарея, біль у животі та судоми.
Токсичними є сами плоди. Основні ознаки отруєння: головний біль, нудота, діарея, стискаючий біль за грудиною, судоми. Смерть настає через зупинку дихання та гостру серцеву недостатність.
Токсичні - листя та плоди, що візуально нагадують томати чері.
Якщо з'їсти такі ягоди то можна сильно отруїтись. Серед основних ознак: задишка, діарея, порушення координації рухів, серцево-легенева недостатність.
Така рослина візуально нагадує шовковицю. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне задишка, судоми, діарея та запаморочення.
Під час розчавлення білих ягід виникає голосний сплеск. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне сухість та печіння ротової порожнини, нудота, діарея, біль в животі, запаморочення та втрата свідомості.
Візуально отруйні ягоди схожі на чорну смородину та чорницю.
Ознаки отруєння: сухість у роті, запаморочення, втрата свідомості, біль у животі, діарея, нудота, ниркова та серцева недостатність.
Токсичні - червоні та помаранчеві ягоди, що візуально схожі на плоди калини.
Якщо з'їсти плоди, то виникне нудота, діарея та біль в животі.
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