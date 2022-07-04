ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 14:11
Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму (фото: unsplash)
Автор: Никита Мельников

Раньше наши бабушки пытались сохранить летний урожай разным способом домашней консервации. Сейчас на смену устаревшему методу тепловой обработки фруктов пришел новый метод - замораживание плодов и ягод. Тем более всем известно, что при варке продукты теряют свою пищевую ценность, витамины и микроэлементы.

Как правильно замораживать фрукты и ягоды - читайте в нашем материале Styler далее.

Правильная заморозка фруктов и ягод

Чтобы правильно заморозить фрукты и ягоды, их нужно распределить на подходящие по размеру и свойствам фрукты. Небольшого размера ягоды, вишню, алычу и тому подобные, само собой можно оставить в неизменном виде.

Далее возьмем среднего размера плоды, такие как сливы или абрикосы. Их целыми замораживать не стоит. Лучше извлечь косточки и разместить в морозильной камере половинками, так мы можем сохранить больше места.

Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год

Абрикосы надо хранить без косточек "половинками" (фото: pixabay)

И наконец, рассмотрите более крупные плоды, такие как груши и яблоки или персики. Из них желательно сделать пюре или сок - в таком виде они хранятся намного лучше.

Соблюдая несложные правила, вы сможете наслаждаться вкусными фруктами зимой. Правильный процесс заготовки плодов и ягод не только быстрый, но и поможет фруктам сохранить максимальное количество пользы и красивый внешний вид.

Как долго можно хранить фрукты и ягоды в морозильной камере

У фруктов, овощей и ягод есть свой срок хранения при заморозке: максимум - 1 год.

Помните, что главный враг замороженных продуктов - разморозка. Повторно замораживать размороженные фрукты-овощи нельзя: так они теряют свои свойства и рискуют "поселить" в себе парочку бактерий.

Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год

Не размораживайте фрукты и ягоды, если не собираетесь ими пользоваться (фото: volti.ua)

Правила заморозки фруктов

  • Температура должна соответствовать сроку хранения. Долгосрочный период хранение осуществляется при температуре от -18 до -23 С, при недолгом хранении достаточно температуры от 0 до -8 С.
  • Для начала фрукты нужно промыть и хорошо высушить. При отборе нужно выбрать достаточно спелые плоды и ягоды. Пригодятся и те, которые имеют повреждения, червоточины, помятость. Из них получится отличное пюре и сок, которые так же могут быть заморожены.

Как правильно сохранить ягоды и фрукты на зиму: пролежат целый год

Поврежденные плоды можно превратить в пюре (фото: pixabay)

  • Если распределить фрукты на поддоне и замораживать их в течение 24 часов, а затем достать и распределить по пакетам и снова заморозить уже надолго, получится сухой метод заморозки.
  • Приготовленный сироп из воды и сахара поможет заморозить фрукты. Нарезанные фрукты залейте предварительно приготовленным сиропом в соотношении 2:1. Поместите их в пищевые контейнеры. После остывания в холодильнике заготовка перемещается в морозилку.
  • Поместите фрукты или ягоды в блендер и превратите их в пюре. В готовое пюре добавьте сахар по вкусу и распределите по контейнерам для дальнейшего замораживания.

Небольшое содержание сахара в некоторых видах заморозки является большим преимуществом перед различными видами варенья, в которых сахара очень много. Большое количество сахара является вредным и калорийным для организма. И на приготовление варенья тратится много времени. Самое главное - замороженные фрукты и ягоды более полезны и вкусны.

Ранее мы писали, что не так с замороженными ягодами в супермаркете.

Также читайте, как правильно есть фрукты и худеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
советы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь