Полезная ежевика: сколько ягод нужно съесть в день, чтобы улучшить свое здоровье

Сезон ежевики в Украине в самом разгаре и сейчас она поспевает не только в садах возле дома, но и в лесу. Специалисты рекомендуют включить эти ягоды в ежедневный рацион, так как ежевика способна значительно улучшить состояние здоровья.

Об этом рассказала соосновательница школы здорового питания Nodiet Ольга Дорош в комментарии для ZAXID.NET.

Полезные свойства ежевики

Ежевика содержит в себе большое количество витаминов и антиоксидантов. Эта ягода значительно повышает иммунитет и укрепляет здоровье, а еще:

Улучшает деятельность сосудов головного мозга

Активизирует процессы мышления

Поддерживает память

Снижает холестерин

Повышает иммунитет

Улучшает сон и пищеварение

Помогает контролировать уровень сахара в крови

"Эта ягода богата витаминами антиоксидантами, волокнами, органичными кислотами, минеральными веществами, которые очень нужны нашему организму. Включив ее в ежедневный рацион, можно наполнить организм витаминами и заодно улучшить общее состояние, повысить иммунитет и так далее", - подчеркнула Ольга Дорош.

Она добавила, что ежевика - источник антиоксидантов, к которым относятся антоцианы. Еще в этой ягоде много витаминов С, Е, К, кальция и марганца.

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами и уменьшить воспаление мозга, которое приводит к когнитивным проблемам. Еще у антиоксидантов есть противовоспалительные и антимикробные свойства, что делает ежевику полезной для здоровья зубов и десен.

Фото: Ежевика - источник витаминов, антиоксидантов и минералов (pixabay.com)

Сколько нужно есть ежевики в день

По словам Дорош, в одной чашке сырой ежевики содержится 30,2 мг витамина С, что составляет половину суточной нормы. А еще в этой порции 8 г клетчатки, которая играет важную роль в процессах пищеварения.

Ежедневно можно употреблять 400 г фруктов и ягод, но специалист по питанию рекомендует эту норму разделить на несколько приемов.

К примеру, утром съесть горсть ежевики на завтрак - добавить в кашу. Потом добавить 150-200 г в несладкий йогурт для перекуса. Еще ежевику можно добавлять в салаты из зеленых листьев (руккола, шпинат, листья салата), томатов черри, небольшого огурца и козьего сыра. Заправить такой салат можно оливковым маслом и лимонным соком.

Как правильно заготовить на зиму ежевику

Самый лучший способ заготовки ежевики на зиму - это заморозка, при которой ягоды сохраняют максимум полезных веществ.

Для заморозки нужно брать свежие ягоды, которые недавно были сорваны. Собирать нужно только спелую ежевику.

Ягоды нужно выложить на поднос или противень, так, чтобы они не соприкасались друг с другом. А после - поставить в морозилку. Через несколько часов замороженные ягоды сложить в пакеты для заморозки или контейнеры.

Зимой такие ягоды можно использовать для каш, компотов, смузи или для приготовления десертов.