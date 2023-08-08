Эти ягоды опасны для здоровья человека: растут не только в лесах

Ядовитые ягоды имеют яркий цвет, форму и очень привлекательны для детей и домашних животных. Поэтому очень важно научиться различать съедобные ягоды от токсичных.

Вороний глаз

Эта культура тоже называется "волчья ягода", а плоды легко можно спутать с черникой или черной смородиной.

При отравлении возникнут проблемы с сердечно-сосудистой системой, диарея, боль в животе и судороги.

Вороний глаз (фото: wikipedia)

Бузина травяная

Токсическими являются плоды. Основные признаки отравления: головная боль, тошнота, диарея, сжимающая боль за грудиной, судороги. Смерть наступает из-за остановки дыхания и острой сердечной недостаточности.

Бузина травяная (фото: depositphotos.com)

Паслин сладко-горький

Токсические - листья и плоды, визуально напоминающие томаты черри.

Если съесть такие ягоды, то можно сильно отравиться. Среди основных признаков: одышка, диарея, нарушение координации движений, сердечно-легочная недостаточность.

Паслин сладко-горький (фото: pinterest)

Лаконос американский

Такое растение визуально напоминает шелковицу. Если съесть такую ягоду, то возникнет одышка, судороги, диарея и головокружение.

Лаконос американский (фото: wikipedia)

Снежноягодник

При раздавливании белых ягод возникает громкий всплеск. Если съесть такую ягоду, то возникнет сухость и жжение полости рта, тошнота, диарея, боль в животе, головокружение и потеря сознания.

Снежноягодник (фото: wikipedia)

Бирючина обыкновенная

Визуально ядовитые ягоды похожи на черную смородину и чернику.

Признаки отравления: сухость во рту, головокружение, потеря сознания, боли в животе, диарея, тошнота, почечная и сердечная недостаточность.

Бирючина обыкновенная (фото: wikipedia)

Жимолость лесная

Токсичные - красные и оранжевые ягоды, визуально похожие на плоды калины.

Если есть плоды, то возникнет тошнота, диарея и боль в животе.

Жимолость лесная (фото: wikipedia)