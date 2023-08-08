Эти ягоды опасны для здоровья человека: растут не только в лесах

Некоторые ядовитые ягоды можно встретить не только в запрещенных для посещения лесах и полях, но и в парках, садах, загородных дачах и домах, где они используются в декоративных целях.
Об этом сообщила терапевт Элина Ясинская в Instagram.
Ядовитые ягоды имеют яркий цвет, форму и очень привлекательны для детей и домашних животных. Поэтому очень важно научиться различать съедобные ягоды от токсичных.
Эта культура тоже называется "волчья ягода", а плоды легко можно спутать с черникой или черной смородиной.
При отравлении возникнут проблемы с сердечно-сосудистой системой, диарея, боль в животе и судороги.
Токсическими являются плоды. Основные признаки отравления: головная боль, тошнота, диарея, сжимающая боль за грудиной, судороги. Смерть наступает из-за остановки дыхания и острой сердечной недостаточности.
Токсические - листья и плоды, визуально напоминающие томаты черри.
Если съесть такие ягоды, то можно сильно отравиться. Среди основных признаков: одышка, диарея, нарушение координации движений, сердечно-легочная недостаточность.
Такое растение визуально напоминает шелковицу. Если съесть такую ягоду, то возникнет одышка, судороги, диарея и головокружение.
При раздавливании белых ягод возникает громкий всплеск. Если съесть такую ягоду, то возникнет сухость и жжение полости рта, тошнота, диарея, боль в животе, головокружение и потеря сознания.
Визуально ядовитые ягоды похожи на черную смородину и чернику.
Признаки отравления: сухость во рту, головокружение, потеря сознания, боли в животе, диарея, тошнота, почечная и сердечная недостаточность.
Токсичные - красные и оранжевые ягоды, визуально похожие на плоды калины.
Если есть плоды, то возникнет тошнота, диарея и боль в животе.
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