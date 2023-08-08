Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісах

Деякі отруйні ягоди можна зустріти не тільки в заборонених для відвідування лісах та полях, а й в парках, садах, заміських дачах та будинках, де вони використовуються з декоративною метою.

Про це повідомила терапевт Еліна Ясінська в Instagram .

Отруйні ягоди мають цікавий яскравий колір, форму і дуже привабливі для дітей та домашніх тварин. Тому дуже важливо навчитись розрізняти їстівні ягоди від токсичних.

Вороняче око

Ця культура теж називається "вовча ягода", а плоди легко можна сплутати з чорницею або чорною смородиною.

При отруєнні виникнуть проблеми з серцево-судинною системою, діарея, біль у животі та судоми.

Вороняче око (фото: wikipedia)

Бузина трав'яна

Токсичними є сами плоди. Основні ознаки отруєння: головний біль, нудота, діарея, стискаючий біль за грудиною, судоми. Смерть настає через зупинку дихання та гостру серцеву недостатність.

Бузина трав'яна (фото: depositphotos.com)

Паслін солодко-гіркий

Токсичні - листя та плоди, що візуально нагадують томати чері.

Якщо з'їсти такі ягоди то можна сильно отруїтись. Серед основних ознак: задишка, діарея, порушення координації рухів, серцево-легенева недостатність.

Паслін солодко-гіркий (фото: pinterest)

Лаконос американський

Така рослина візуально нагадує шовковицю. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне задишка, судоми, діарея та запаморочення.

Лаконос американський (фото: wikipedia)

Сніжноягідник

Під час розчавлення білих ягід виникає голосний сплеск. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне сухість та печіння ротової порожнини, нудота, діарея, біль в животі, запаморочення та втрата свідомості.

Сніжноягідник (фото: wikipedia)

Бирючина звичайна

Візуально отруйні ягоди схожі на чорну смородину та чорницю.

Ознаки отруєння: сухість у роті, запаморочення, втрата свідомості, біль у животі, діарея, нудота, ниркова та серцева недостатність.

Бирючина звичайна (фото: wikipedia)

Жимолость лісова

Токсичні - червоні та помаранчеві ягоди, що візуально схожі на плоди калини.

Якщо з'їсти плоди, то виникне нудота, діарея та біль в животі.

Жимолость лісова (фото: wikipedia)