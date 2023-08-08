ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісах

Новость на русском →
Вівторок 08 серпня 2023 10:50
Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісах Які ягоди небезпечні для здоров'я (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі отруйні ягоди можна зустріти не тільки в заборонених для відвідування лісах та полях, а й в парках, садах, заміських дачах та будинках, де вони використовуються з декоративною метою.

Про це повідомила терапевт Еліна Ясінська в Instagram.

Отруйні ягоди мають цікавий яскравий колір, форму і дуже привабливі для дітей та домашніх тварин. Тому дуже важливо навчитись розрізняти їстівні ягоди від токсичних.

Вороняче око

Ця культура теж називається "вовча ягода", а плоди легко можна сплутати з чорницею або чорною смородиною.

При отруєнні виникнуть проблеми з серцево-судинною системою, діарея, біль у животі та судоми.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахВороняче око (фото: wikipedia)

Бузина трав'яна

Токсичними є сами плоди. Основні ознаки отруєння: головний біль, нудота, діарея, стискаючий біль за грудиною, судоми. Смерть настає через зупинку дихання та гостру серцеву недостатність.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахБузина трав'яна (фото: depositphotos.com)

Паслін солодко-гіркий

Токсичні - листя та плоди, що візуально нагадують томати чері.

Якщо з'їсти такі ягоди то можна сильно отруїтись. Серед основних ознак: задишка, діарея, порушення координації рухів, серцево-легенева недостатність.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахПаслін солодко-гіркий (фото: pinterest)

Лаконос американський

Така рослина візуально нагадує шовковицю. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне задишка, судоми, діарея та запаморочення.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахЛаконос американський (фото: wikipedia)

Сніжноягідник

Під час розчавлення білих ягід виникає голосний сплеск. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне сухість та печіння ротової порожнини, нудота, діарея, біль в животі, запаморочення та втрата свідомості.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахСніжноягідник (фото: wikipedia)

Бирючина звичайна

Візуально отруйні ягоди схожі на чорну смородину та чорницю.

Ознаки отруєння: сухість у роті, запаморочення, втрата свідомості, біль у животі, діарея, нудота, ниркова та серцева недостатність.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахБирючина звичайна (фото: wikipedia)

Жимолость лісова

Токсичні - червоні та помаранчеві ягоди, що візуально схожі на плоди калини.

Якщо з'їсти плоди, то виникне нудота, діарея та біль в животі.

Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісахЖимолость лісова (фото: wikipedia)

Раніше ми повідомляли, скільки ягід ожини потрібно з'їсти в день, щоб поліпшити своє здоров'я.

Також ми писали, як правильно заморозити ягоди та фрукти на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
ягоди терапевт