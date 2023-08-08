Ці ягоди небезпечні для здоров'я людини: ростуть не тільки у лісах
Деякі отруйні ягоди можна зустріти не тільки в заборонених для відвідування лісах та полях, а й в парках, садах, заміських дачах та будинках, де вони використовуються з декоративною метою.
Про це повідомила терапевт Еліна Ясінська в Instagram.
Отруйні ягоди мають цікавий яскравий колір, форму і дуже привабливі для дітей та домашніх тварин. Тому дуже важливо навчитись розрізняти їстівні ягоди від токсичних.
Вороняче око
Ця культура теж називається "вовча ягода", а плоди легко можна сплутати з чорницею або чорною смородиною.
При отруєнні виникнуть проблеми з серцево-судинною системою, діарея, біль у животі та судоми.
Вороняче око (фото: wikipedia)
Бузина трав'яна
Токсичними є сами плоди. Основні ознаки отруєння: головний біль, нудота, діарея, стискаючий біль за грудиною, судоми. Смерть настає через зупинку дихання та гостру серцеву недостатність.
Бузина трав'яна (фото: depositphotos.com)
Паслін солодко-гіркий
Токсичні - листя та плоди, що візуально нагадують томати чері.
Якщо з'їсти такі ягоди то можна сильно отруїтись. Серед основних ознак: задишка, діарея, порушення координації рухів, серцево-легенева недостатність.
Паслін солодко-гіркий (фото: pinterest)
Лаконос американський
Така рослина візуально нагадує шовковицю. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне задишка, судоми, діарея та запаморочення.
Лаконос американський (фото: wikipedia)
Сніжноягідник
Під час розчавлення білих ягід виникає голосний сплеск. Якщо з'їсти таку ягоду, то виникне сухість та печіння ротової порожнини, нудота, діарея, біль в животі, запаморочення та втрата свідомості.
Сніжноягідник (фото: wikipedia)
Бирючина звичайна
Візуально отруйні ягоди схожі на чорну смородину та чорницю.
Ознаки отруєння: сухість у роті, запаморочення, втрата свідомості, біль у животі, діарея, нудота, ниркова та серцева недостатність.
Бирючина звичайна (фото: wikipedia)
Жимолость лісова
Токсичні - червоні та помаранчеві ягоди, що візуально схожі на плоди калини.
Якщо з'їсти плоди, то виникне нудота, діарея та біль в животі.
Жимолость лісова (фото: wikipedia)
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