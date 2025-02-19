Топ-7 кіноафіш, які коштують більше, ніж ваш будинок. Всі колекціонери полюють за ними!

Вінтажні кінопостери - це не просто рекламні матеріали, а справжні витвори мистецтва, що зберігають дух золотої епохи кіно. Деякі з цих постерів досягли аукціонної вартості в сотні тисяч доларів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на видання Rarest про 7 найцінніших постерів кіно, які стали символами своєї епохи.

"Кінг Конг" (1933)

Афіша "Кінг Конг" миттєво впізнавана завдяки зображенню гігантської горили, що дереться на Емпайр-Стейт-Білдінг. Її динамічний стиль ідеально передає напругу фільму. Через величезний культурний вплив стрічки цей постер є справжньою перлиною для колекціонерів.

У 1999 році один із небагатьох збережених примірників був проданий за 244 500 доларів. Сьогодні його попит не зменшується, що підтверджує його статус культового артефакту.

Постер фільму "Кінг Конг" (фото: Вікіпедія)

"Віднесені вітром" (1939)

Як і сам фільм, постер до "Віднесених вітром" вражає своєю розкішшю. Головним елементом композиції є Скарлетт О'Хара та Ретт Батлер у пристрасних обіймах. Його яскраві кольори та романтична атмосфера роблять його одним із найпопулярніших серед колекціонерів.

Оригінальні постери в ідеальному стані надзвичайно рідкісні. Один із них був проданий за понад 135 000 доларів, що закріпило його місце серед найдорожчих кінопостерів.

Постер фільму "Віднесені вітром" (фото: IMDB)

"Дракула" (1931)

Постер до "Дракули" із Белою Луґоші є одним із найзнаковіших у жанрі горору. Його темний та похмурий дизайн відмінно передає атмосферу класичного фільму жахів.

Особливою родзинкою є пронизливий погляд Луґоші, що додає афіші містичності. Через рідкісність і культовий статус фільму цей постер високо цінується. В ідеальному стані примірник був проданий за вражаючі 525 800 доларів.

Постер фільму "Дракула" (фото: IMDB)

"Франкенштейн" (1931)

Афіша "Франкенштейна" представляє Бориса Карлоффа в ролі чудовиська. Її яскраві кольори та сміливі написи роблять її дуже впізнаваною. Готичний стиль постера ідеально передає моторошну атмосферу фільму. Через рідкісність та зв’язок із легендарним горором один з оригінальних примірників був проданий за понад 358 500 доларів.

Постер фільму "Франкенштейн" (фото: Вікіпедія)

"Щелепи" (1975)

Постер до "Щелеп" відомий завдяки простому, але потужному дизайну. Зображення акули, що підкрадається до плавчині, стало одним із найвідоміших у кінематографі.

Його тривожна атмосфера та культова фраза "Ви більше не будете спокійно плавати" створюють ефект жаху. Колекціонери високо цінують цей постер, і його оригінальні екземпляри можуть коштувати до 50 000 доларів.

Постер фільму "Щелепи" (фото: Вікіпедія)

"Сніданок у Тіффані" (1961)

Постер до фільму "Сніданок у Тіффані" такий же безсмертний, як і сама Одрі Гепберн. На ньому зображена акторка в елегантній чорній сукні, з довгим мундштуком у руці - її культовий образ. Стильний і вишуканий дизайн робить цей плакат бажаним трофеєм для колекціонерів.

Добре збережені оригінальні примірники продавалися за понад 50 000 доларів, що підтверджує його статус і нерозривний зв’язок із однією з найяскравіших зірок Голлівуду.

Постер фільму "Сніданок у Тіффані" (фото: Вікіпедія)

"Чарівник країни Оз" (1939)

Постер до "Чарівника країни Оз" такий же яскравий і чарівний, як і сам фільм. Він зображає Дороті та її супутників на Жовтій цегляній дорозі, оточених казковими ілюстраціями.