Топ-7 киноафиш, которые стоят больше, чем ваш дом. Все коллекционеры охотятся за ними!

Винтажные кинопостеры - это не просто рекламные материалы, а настоящие произведения искусства, хранящие дух золотой эпохи кино. Некоторые из этих постеров достигли аукционной стоимости в сотни тысяч долларов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на издание Rarest о 7 самых ценных постерах кино, которые стали символами своей эпохи.

"Кинг Конг" (1933)

Афиша "Кинг Конг" мгновенно узнаваема благодаря изображению гигантской гориллы, карабкающейся на Эмпайр-Стейт-Билдинг. Ее динамичный стиль идеально передает напряжение фильма. Из-за огромного культурного влияния ленты этот постер является настоящей жемчужиной для коллекционеров.

В 1999 году один из немногих сохранившихся экземпляров был продан за 244 500 долларов. Сегодня его спрос не уменьшается, что подтверждает его статус культового артефакта.

Постер фильма "Кинг Конг" (фото: Википедия)

"Унесенные ветром" (1939)

Как и сам фильм, постер к "Унесенным ветром" поражает своей роскошью. Главным элементом композиции является Скарлетт О'Хара и Ретт Батлер в страстных объятиях. Его яркие цвета и романтическая атмосфера делают его одним из самых популярных среди коллекционеров.

Оригинальные постеры в идеальном состоянии чрезвычайно редки. Один из них был продан за более 135 000 долларов, что закрепило его место среди самых дорогих кинопостеров.

Постер фильма "Унесенные ветром" (фото: IMDB)

"Дракула" (1931)

Постер к "Дракуле" с Белой Лугоши является одним из самых знаковых в жанре хоррора. Его темный и мрачный дизайн отлично передает атмосферу классического фильма ужасов.

Особой изюминкой является пронзительный взгляд Лугоши, что добавляет афише мистичности. Из-за редкости и культового статуса фильма этот постер высоко ценится. В идеальном состоянии экземпляр был продан за впечатляющие 525 800 долларов.

Постер фильма "Дракула" (фото: IMDB)

"Франкенштейн" (1931)

Афиша "Франкенштейна" представляет Бориса Карлоффа в роли чудовища. Ее яркие цвета и смелые надписи делают ее очень узнаваемой. Готический стиль постера идеально передает жуткую атмосферу фильма. Из-за редкости и связи с легендарным хоррором один из оригинальных экземпляров был продан за более 358 500 долларов.

Постер фильма "Франкенштейн" (фото: Википедия)

"Челюсти" (1975)

Постер к "Челюстям" известен благодаря простому, но мощному дизайну. Изображение акулы, подкрадывающейся к пловчихе, стало одним из самых известных в кинематографе.

Его тревожная атмосфера и культовая фраза "Вы больше не будете спокойно плавать" создают эффект ужаса. Коллекционеры высоко ценят этот постер, и его оригинальные экземпляры могут стоить до 50 000 долларов.

Постер фильма "Челюсти" (фото: Википедия)

"Завтрак у Тиффани" (1961)

Постер к фильму "Завтрак у Тиффани" такой же бессмертный, как и сама Одри Хепберн. На нем изображена актриса в элегантном черном платье, с длинным мундштуком в руке - ее культовый образ. Стильный и изысканный дизайн делает этот плакат желанным трофеем для коллекционеров.

Хорошо сохранившиеся оригинальные экземпляры продавались за более 50 000 долларов, что подтверждает его статус и неразрывную связь с одной из самых ярких звезд Голливуда.

Постер фильма "Завтрак у Тиффани" (фото: Википедия)

"Волшебник страны Оз" (1939)

Постер к "Волшебнику страны Оз" такой же яркий и волшебный, как и сам фильм. Он изображает Дороти и ее спутников на Желтой кирпичной дороге, окруженных сказочными иллюстрациями.