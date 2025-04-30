Ці детективні серіали вражають сюжетами: з нотками драми, інтриги та гумору

Ці сучасні детективні серіали не залишають глядачів байдужими. Зібрали історії, які поєднують у собі психологічні драми, розслідування та гумор.

"Маленьке містечко, велика історія"

Зворушлива та драматична комедія, дія якої розгортається в селі на кордоні Ірландії. Тут з неба падають голуби та відбуваються дуже дивні речі. Чи зможуть герої розкрити таємниці містечка та дізнатися правду?



"Шерлок і донька"

Амелія, чию маму нещодавно вбили, впевнена, що має зв'язок зі знаменитим детективом. Разом з ним вона вирушає в небезпечну місію і разом з тим намагається розшукати злочинця, який відібрав в неї близьку людину. Тим часом сам Шерлок вкотре протистоїть заклятому ворогові Моріарті.



"Платформа 7"

Британський психологічний трилер розповідає про Луїзу, яка пережила страшну трагедію на безлюдній платформі. Чим більше дівчина тікає від правди, тим більше страшні спогади прориваються назовні. Героїні доведеться подолати свої страхи, щоб розкрити таємниці, які можуть бути пов’язані з її минулим.



"Людвіг"

Коли його брат-близнюк зникає, відлюдник Джон займає його місце у детективному відділі з вбивств. Новоспечений старший інспектор швидко вливається у справи, адже обожнює розв’язувати головоломки. Та чи зможе він дізнатися, куди ж подівся його брат та які таємниці приховував?



"Локербі: У пошуках правди"

Напружений драматичний серіал був натхненний реальними подіями. Історія розгортається навколо теракту 1988 року, коли вибух літака забрав життя 270 людей. Батько однієї з жертв, Джим, від імені родин загиблих розпочинає боротьбу за правду. Він кидає виклик системі та жертвує усім, аби відновити справедливість.