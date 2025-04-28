Фільми на межі адекватності: "вибухові" комедії, від яких неможливо не розсміятися

Якщо ви шукаєте смішні фільми для гарного настрою і налаштовані на дійсно "крейзі" комедії - на вас чекає приємний сюрприз. Світ кіно нараховує чимало класних стрічок з дійсно "чорним" гумором.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 8 комедій, які змусять вас сміятися.

"Тупий і ще тупіший"

Джим Керрі та Джефф Деніелс в ролях двох друзів, чия кількість абсурдних вчинків просто зашкалює. Неймовірна комедія, яка доводить, що дурість теж може бути мистецтвом, якщо змушує сміятися до сліз.

"Похмілля у Вегасі"

Ідеальний план холостяцької вечірки перетворюється на безумний квест по Вегасу з тигром у ванній і втраченим нареченим. Вибуховий гумор, повна неадекватність і море сюрпризів.

"Встигнути до"

Роберт Дауні-молодший і Зак Галіфіанакіс у шаленій дорожній комедії. Випадкова поїздка стає справжнім випробуванням на міцність, де кожен крок це або провал, або катастрофа.

"Зведені брати"

Двоє дорослих чоловіків змушені жити разом, коли їхні батьки одружуються. Безглузді витівки, дитячі образи й божевільні сварки - усе, що потрібно для ідеальної вечірньої комедії.

"Третій зайвий" (Тед)

Живий плюшевий ведмідь, який палить, п’є і псує життя своєму найкращому другу. Комедія з абсолютно нецензурним гумором, яка водночас зберігає в собі щось дуже зворушливе.

"Трошки вагітна"

Одноразовий роман обертається на поворот долі: вагітність. Герої намагаються розібратися, що таке дорослість, відповідальність і чи можна побудувати стосунки з людиною, яку майже не знаєш.

"Сорокалітній незайманий"

Незграбний продавець електроніки раптом розкриває перед друзями свою таємницю і починається безглузда, але дуже весела операція з порятунку його особистого життя. Це на межі адекватності, гумор для справжніх поціновувачів "чорних" жартів.

"Домашнє відео"

Подружжя вирішує освіжити своє інтимне життя записом відео, але воно випадково потрапляє в чужі руки. Шалена комедія про те, як одна необережність може перевернути все догори дриґом.