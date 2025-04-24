Культові комедії, про які соромно не знати: 7 крутих фільмів для порятунку настрою

Іноді найкраща терапія - це не чай із ромашкою, а стара добра комедія, яку можна дивитись і сміятись, навіть знаючи всі жарти напам’ять. Є фільми, які давно стали культовими, але не втратили своєї дотепності навіть через десятки років, а тому справжні кіномани можуть присоромити тих, хто їх не бачив.

"Дев’ять ярдів"

Що буде, якщо ваш сусід не просто трохи дивний, а кілер із репутацією? Брюс Вілліс і Меттью Перрі створили ідеальне комедійне дуетне божевілля, де кожен новий поворот ще більш абсурдний, ніж попередній. І так, це той фільм, який витягує настрій навіть після поганого дня.

"Дім великої мамочки"

Мартін Лоуренс в образі гігантської бабусі - це вже привід увімкнути кіно. Але коли ця бабуся ще й агент ФБР під прикриттям, починається справжній атракціон. Дотепна, безтурботна і шалено гротескна комедія, яка не намагається бути серйозною, і саме в цьому її сила.

"Міс Конгеніальність"

Сандра Буллок як спецагентка ФБР, яка має проникнути на конкурс краси. Гумор у стилі смішно до сліз ще ніколи не був таким чарівним. Легка, смішна й дуже людяна історія про те, як навіть у броні сарказму може ховатися тендітне серце.

"Білі ципоньки"

Цей фільм - абсолютний абсурд, і саме тому ми його любимо. Двоє агентів ФБР переодягаються в дівчаток із вищого світу, і це перетворюється на справжню катастрофу. Якщо ви не бачили "танцювальний батл у клубі" - ви не знаєте, що таке справжня сцена, яка живе в мемах вічно.

"Аналізуючи це"

Мафіозі з проблемами психіки та психотерапевт, який не готовий до такого пацієнта - Роберт Де Ніро і Біллі Крістал створили геніальну хімію. Це та комедія, де смішно не тільки з жартів, а з ситуацій, у які ніхто не хотів би потрапити. І це дійсно рятує настрій, фільм дозволяє відпочити від всього навколо.

"Серцеїдки"

Матір і донька-шахрайки "розводять" чоловіків на гроші, і роблять це з шармом, стилем та чималою кількістю гумору. Сіґурні Вівер і Дженніфер Лав Г’юїтт грають зухвало, легко і водночас дуже симпатично. Це фільм, у якому злочин виглядає майже як витончене мистецтво.

"Що могло бути гірше"

Коли крадій і бізнесмен грають у підступну гру, стає дуже смішно. Денні ДеВіто проти Мартіна Лоуренса - це майстер-клас із пасивної агресії, вдаваної ввічливості й тотального безумства. Це комедія, яка недооцінена, але точно варта перегляду.