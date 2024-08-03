Ці чотири правила в їжі допоможуть вам прожити довге та щасливе життя

Щасливе та довге життя - це мрія кожної людини. Для того, щоб мрія стала реальністю треба дотримуватися певних порад по здоров'ю.
Що саме треба робити для довголіття, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.
Професор дієтології та епідеміології Гарвардського університету Школа громадської охорони здоров’я Ху Чан поділилася чотирма способами, як люди можуть адаптувати свій раціон для довголіття.
Продукти з високим вмістом омега-3, антиоксидантів або клітковини корисні для відновлення роботи кишечника та зміцнення імунітету. Але такі продукти, як жирна риба, апельсини та цільнозернові продукти, можуть принести ще більше користі вам і вашій імунній системі, якщо ви використовуєте ці цікаві практики під час їх споживання.
Спочатку понюхайте їжу. Коли ви вперше відчуваєте запах їжі, у вашому роті починає утворюватися слина, яка посилає вашому тілу сигнал про те, що настав час перетравити їжу, каже вона. Це дає змогу перетравити більше їжі та отримати всю її поживну цінність.
Жуйте їжу довше, ніж вважаєте за потрібне. Щоб правильно переварити їжу, її слід розщепити, поки вона не перейде в рідкий стан. Якщо ви не пережовуєте їжу достатньо довго або взагалі не пережовуєте, ви фактично втрачаєте всю поживну речовину всередині продуктів.
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Нагадаємо, що вчений назвав одну звичку, яка приведе до довголіття.