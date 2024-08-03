Ці чотири правила в їжі допоможуть вам прожити довге та щасливе життя

4 способи харчування для довголіття

Професор дієтології та епідеміології Гарвардського університету Школа громадської охорони здоров’я Ху Чан поділилася чотирма способами, як люди можуть адаптувати свій раціон для довголіття.

Їжте більше цілісної їжі. Дослідник довголіття Ніл Полвін особливо рекомендує їсти чорницю, називаючи її "святим Граалем" продуктів довголіття.

Зменшіть споживання обробленої та ультраобробленої їжі. Ультраоброблена їжа №1 - це солодка газована вода, оскільки вона не має жодної поживної цінності, окрім калорій у формі цукру.

Прагніть до гнучкої дієти. Поєднання кількох дієтичних моделей, таких як середземноморська дієта чи окінавська дієта, є чудовим способом покращити ваше задоволення та довготривале дотримання здорової їжі, яку ви їсте.

Використовуйте час прийому їжі для спілкування. Окрім дієти, одним із найкращих способів збільшити тривалість життя є підтримка та зміцнення соціальних зв’язків у вашому житті. Ху радить вам зайнятися здоровим харчуванням і проводити якісний час зі своїми близькими, коли це можливо.

2 прийоми для отримання максимальної користі від їжі, що зміцнює імунітет

Продукти з високим вмістом омега-3, антиоксидантів або клітковини корисні для відновлення роботи кишечника та зміцнення імунітету. Але такі продукти, як жирна риба, апельсини та цільнозернові продукти, можуть принести ще більше користі вам і вашій імунній системі, якщо ви використовуєте ці цікаві практики під час їх споживання.

Спочатку понюхайте їжу. Коли ви вперше відчуваєте запах їжі, у вашому роті починає утворюватися слина, яка посилає вашому тілу сигнал про те, що настав час перетравити їжу, каже вона. Це дає змогу перетравити більше їжі та отримати всю її поживну цінність.

Жуйте їжу довше, ніж вважаєте за потрібне. Щоб правильно переварити їжу, її слід розщепити, поки вона не перейде в рідкий стан. Якщо ви не пережовуєте їжу достатньо довго або взагалі не пережовуєте, ви фактично втрачаєте всю поживну речовину всередині продуктів.