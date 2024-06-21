Як харчуються довгожителі з "блакитних зон". Жителька з такого регіону розповіла про своє меню

Блакитні зони довгожителів - це регіони у світі, де спостерігається надзвичайно високий процент людей старшого віку, які живуть до 100 років і більше. Основні регіони блакитних зон включають Окінаву (Японія), Сардинію (Італія), Ікарію (Греція), Лому Лінту (Каліфорнія), та Нікойю. У цих регіонах спостерігається не лише висока тривалість життя, але й значно менше випадків серцевих захворювань, раку та інших хронічних недуг.

Чим харчуються люди в таких зонах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Що треба знати

Вчені вважають, що довге життя в цих регіонах може бути пояснене спільними чинниками, такими як генетика, стиль життя (включаючи харчування на основі рослин, регулярну фізичну активність і соціальну взаємодію), а також середовищем.

Ці регіони є об'єктом вивчення для науковців, які намагаються зрозуміти, які саме фактори сприяють тривалому життю та як ці знання можна застосувати для покращення загального здоров'я та тривалості життя в інших частинах світу.

Так, дієтолог з однієї з таких зон, зокрема з Каліфорнії, розказала, як вона харчується.

"Я народилася, виросла і зараз живу в маленькому місті Лома-Лінда в Каліфорнії. Дослідження показали, що мешканці тут можуть жити приблизно на десять років довше, ніж решта США, і це відоме як єдина блакитна зона в Америці. Як дієтолог, я багато думаю про те, як їжа, яку ми їмо, може допомогти нам почуватися краще та жити щасливо у старості", - розповіла Еліза Ченг.

Еліза Ченг - дієтолог з Каліфорнії (Скриншот)

Як харчується жінка-дієтолог з Лома-Лінди у Каліфорнії

Еліза прокидається о 6 ранку, випиває склянку води кімнатної температури, іноді додаючи скибочку лимона. Через годину вона сідає снідати, її їжа складається з миски пластівців з фруктами та рослинним молоком.

"Мені подобаються цільнозернові пластівці, тому що вони насичують мене більшу частину ранку. Цільні зерна можуть допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові, оскільки вони повільніше засвоюються організмом", - каже вона.

На перекус інколи вона обирає гранолу з фруктами, горіхами та насінням.

"Ці горіхи та насіння є чудовим джерелом жиру та білка, а гранола є хорошим складним вуглеводом. Але якщо я все ще почуваюся ситою після сніданку, я виберу щось легке, як-от паличку сиру та сік, або йогурт із половиною жмені граноли", - розповіла жінка.

Протягом дня Ченг п'є багато води і завжди носить з собою пляшечку.

Обід завжди включає вуглеводи, білки, корисні жири, овочі та трохи фруктів.

"Останнім часом моїм улюбленим був рис, приготований на пару, зі смаженою брокколі та цвітною капустою зі смаженим у медовій глазурі твердим тофу. У ті дні, коли я їм рибу, я замінюю тофу диким лососем", - розказала вона.

Жінка часто включає в обід нут, едамаме, тофу, сочевицю, боби та соєве м’ясо.

Після повного робочого дня завжди на вечерю хочеться чогось швидкого, легкого та ситного.

"Приблизно о 17:00 я часто готую собі тарілку рису, використовуючи білий або коричневий рис як основу. Потім я наповню половину миски овочами, а іншу половину білком. Улюблений овоч моєї сім’ї - бок-чой", - повідомила Еліза.

"Мені подобається смажити його з часником, оливковою олією та вегетаріанським устричним соусом. Потім я посипаю білим кунжутом. Моїм улюбленим, простим у приготуванні білком є ​​тофу. Я смажу твердий тофу на сковороді, приправляю цибулевим і часниковим порошком і грибними приправами, щоб додати смаку", - резюмувала вона.