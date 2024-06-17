Можна прожити до 120 років. Вчений назвав одну звичку, яка приведе до довголіття

Довге та здорове життя - це мрія кожної людини на нашій планеті. Що для цього треба?

Що відомо про італійського вченого

Лонго вперше почав широко вивчати довголіття у 1989 році. Наразі він працює директором лабораторії довголіття та раку в Інституті молекулярної онкології IFOM у Мілані, Італія.

Але навіть Лонго, який сподівається дожити до 120 років, знає, що важливо враховувати, що "люди можуть змінити, а що їм не під силу", включаючи його самого.

Звичка, яка призведе до довгого життя

Після десятиліть досліджень Лонго дійшов висновку, що харчування , безумовно, найважливішим фактором довголіття.

Сам вчений їсть продукти, які відповідають середземноморській дієті, яка, згідно з дослідженнями, може зменшити ймовірність розвитку серцевих захворювань і діабету.

Також Лонго розповів, що також важливо щодня приймати їжу в певний проміжок часу.

"Я рекомендував 12 годин голодування щодня. Скажімо, ваша вечеря о 8 вечора, тоді сніданок буде о 8 ранку", - сказав він.

Цей режим харчування називається інтервальним голодуванням. Крім того, старе прислів’я "снідай, як король, обідай, як принц, вечеряй, як жебрак" також підтримується наукою, оскільки сприяє покращенню здоров’я та тісно пов’язане з дієтами людей, які живуть найдовше у світі.