Эти четыре правила в еде помогут вам прожить долгую и счастливую жизнь

Счастливая и долгая жизнь - это мечта каждого человека. Для того чтобы мечта стала реальностью, нужно следовать определенным советам по здоровью.
Что нужно делать для долголетия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
Профессор диетологии и эпидемиологии Гарвардского университета Школа общественного здравоохранения Ху Чан поделилась четырьмя способами, как люди могут адаптировать свой рацион для долголетия.
Продукты с высоким содержанием омега-3, антиоксидантов или клетчатки полезны для восстановления работы кишечника и укрепления иммунитета. Но такие продукты, как жирная рыба, апельсины и цельнозерновые продукты могут принести еще больше пользы вам и вашей иммунной системе, если вы используете эти интересные практики во время их потребления.
Сначала понюхайте еду. Когда вы впервые чувствуете запах пищи, в вашем рту начинает образовываться слюна, которая посылает вашему телу сигнал о том, что пора переварить пищу, говорит она. Это позволяет переварить больше еды и получить всю ее питательную ценность.
Жуйте еду дольше, чем считаете нужным. Чтобы правильно переварить пищу, ее следует расщепить, пока она не перейдет в жидкое состояние. Если вы не пережевываете пищу достаточно долго или вообще не пережевываете, вы фактически теряете все питательное вещество внутри продуктов.
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Напомним, что ученый назвал одну привычку, которая приведет к долголетию.