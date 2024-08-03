Эти четыре правила в еде помогут вам прожить долгую и счастливую жизнь

4 способа питания для долголетия

Профессор диетологии и эпидемиологии Гарвардского университета Школа общественного здравоохранения Ху Чан поделилась четырьмя способами, как люди могут адаптировать свой рацион для долголетия.

Ешьте больше цельной пищи. Исследователь долголетия Нил Полвин особенно рекомендует есть чернику, называя ее "святым Граалем" продуктов долголетия.

Уменьшите потребление обработанной и ультраобработанной пищи. Ультраобработанная пища №1 - это сладкая газировка, поскольку она не имеет никакой питательной ценности, кроме калорий в форме сахара.

Стремитесь к гибкой диете. Сочетание нескольких диетических моделей, таких как средиземноморская диета или окинавская диета, является прекрасным способом улучшить ваше удовлетворение и длительное соблюдение здоровой пищи, которую вы едите.

Используйте время приема пищи для общения. Кроме диеты, одним из лучших способов увеличить продолжительность жизни является поддержание и укрепление социальных связей в вашей жизни. Ху советует вам заняться здоровым питанием и проводить качественное время со своими близкими, когда это возможно.

2 приема для получения максимальной пользы от еды, что укрепляет иммунитет

Продукты с высоким содержанием омега-3, антиоксидантов или клетчатки полезны для восстановления работы кишечника и укрепления иммунитета. Но такие продукты, как жирная рыба, апельсины и цельнозерновые продукты могут принести еще больше пользы вам и вашей иммунной системе, если вы используете эти интересные практики во время их потребления.

Сначала понюхайте еду. Когда вы впервые чувствуете запах пищи, в вашем рту начинает образовываться слюна, которая посылает вашему телу сигнал о том, что пора переварить пищу, говорит она. Это позволяет переварить больше еды и получить всю ее питательную ценность.

Жуйте еду дольше, чем считаете нужным. Чтобы правильно переварить пищу, ее следует расщепить, пока она не перейдет в жидкое состояние. Если вы не пережевываете пищу достаточно долго или вообще не пережевываете, вы фактически теряете все питательное вещество внутри продуктов.