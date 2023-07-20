Эти четыре неочевидные ошибки приведут к поломке двигателя вашего авто

Очевидно, что только благодаря правильной эксплуатации авто лучше служит и не нужно значительно тратиться на ремонт. Однако есть неочевидные ошибки, которые быстро могут привести к поломке двигателя.

О том, почему двигатель авто может сломаться - читайте в материале Styler.

Некачественное топливо

Такое топливо может содержать различные добавки, которые оседают в дальнейшем на форсунках и в камере сгорания. А это существенно ухудшает работу мотора, который потом потребует очистки и ремонта.

Также в топливе могут содержаться различные загрязнения, которые затем оседают на дне бака, в результате чего потребуется его разобрать и делать дорогостоящую очистку.

Ни в коем случае не следует экономить на качестве топлива, чтобы потом не пришлось значительно тратиться на ремонт.

Несвоевременная смена воздушного фильтра

Многие автомобилисты меняют воздушный фильтр автомобиля строго по регламенту и это серьезная ошибка. Стоит учесть тот факт, что летом он загрязняется более интенсивно и быстрее - пыль с дорог, много насекомых, пух.

Он быстро забивается и начинает гораздо хуже пропускать воздух. Мотор начинает работать в более жестких режимах, и это сильно сказывается на его работе. Поэтому важно изменять фильтр в зависимости от загрязнения.

Несвоевременная смена масла

Если автомобилист длительное время не меняет масло, это приводит к проблемам с охлаждением и смазкой подвижных элементов.

В результате возникают серьезные поломки и необходимость проведения капитального ремонта или придется вообще заменить двигатель.

Отсутствие прогрева двигателя

Прогревать двигатель действительно нужно не только зимой, но и летом тоже. Зимой ясно, что это делают все, иначе машина может просто отказаться ехать. Летом многие автовладельцы полагают, что это не нужно.

Однако и летом сразу после запуска двигателя его обороты повышаются до холостых и снижаются до нормы только спустя некоторое время.

Когда прогревается двигатель, тогда правильно распределяется масло по всем углам силового агрегата. А это очень важно для защиты при работе под нагрузкой.

Если не прогревать двигатель, то это приведет к его износу и придется тратиться на капитальный ремонт.