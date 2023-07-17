Ці 5 неочевидних помилок під час мийки швидко зіпсують ваше авто

Автомобілісти намагаються тримати свої машини в чистоті та регулярно заганяти їх на мийку. Однак неочевидні помилки при мийці машини, можуть швидко її зіпсувати.

Про те, як не можна мити авто - читайте в матеріалі Styler.

Миття авто під пекучим сонцем

Пряме сонячне світло та тепло - найлютіші вороги у справі миття автомобіля. Занадто висока температура повітря може зашкодити покриттю машини, якщо ви почнете її мити. Перепад температур може позначитися на фарбі та призвести до її швидкого пошкодження.

Також мило та вода висихатимуть на сонці дуже швидко. І цілком імовірно, що на поверхні з'являться плями або розводи, поки ви дістанетеся до них щіткою або губкою.

Відро з водою та губка

Для самостійного миття машини дуже багато автомобілістів застосовують відро з водою та губку. Однак насправді таким чином водії розводять на авто змитий бруд і також шкодять лакофарбовому покриттю, дряпаючи та пошкоджуючи його поверхню.

Мити автомобіль з відра категорично не варто, краще по можливості використовуйте шланг. Проте якщо немає такої можливості - налийте води у два-три відра і стежте, щоб губка завжди була чистою.

Засіб для миття посуду

Ніколи та в ніякому разі не застосовуйте під час миття автомобіля засоби для миття посуду. Причина в тому, що компоненти побутових засобів здатні проникати в лакофарбове покриття, що може призвести до його пошкодження та вицвітання.

В такому разі краще купувати засоби, призначені для миття автівки.

Миття підкапотного простору під високим тиском

В сучасних машин дуже багато різних датчиків та іншої електроніки. До того ж вода під високим тиском легко проникає в отвори блоків керування, внаслідок чого може бути пошкоджена фарба та навіть проводка.

Використання губки для миття посуду

Такі губки неодмінно призведуть до пошкоджень лакофарбового покриття. Їх не можна використовувати ні для миття авто, ні для протирання кузова.