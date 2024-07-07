Ці актори зіграли тролів у "Десятому королівстві", але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Тролі з "Десятого королівства" - хто вони

За сюжетом серіалу діти короля тролів Жартівника мають виконати завдання Злої королеви. Вона хоче зупинити Вірджинію Льюїс та її батька Ентоні, які випадково потрапляють до Десятого королівства з реального світу.

Але тролі настільки дурні та обмежені, що постійно потрапляють у кумедні ситуації та дуже погано виконують своє завдання.

Троль Здоровань

Старший брат, який мав бути наймудрішим, виявився лише дуже суворим. Втім, гнів та агресія не допомагають йому досягати бажаного.

Тролі з серіалу "Десяте королівство" (скріншоти)

Його зіграв актор Г'ю О'Ґорман. Нині він викладає акторську майстерність. Чоловік не отримував великих ролей, але усе ж популярний у соцмережах.

Актор, який зіграв троля Здорованя (фото: instagram.com/praxis_actingstudio)

Сестра тролів Красуня

Звісно, в серіалі вона була красунею виключно на тлі своїх братів. Ця дівчина-троль обожнює музику і розділяє пристрасть своїх родичів до взуття. Вона агресивна, вперта, але її дуже легко надурити.

Красуня з серіалу "Десяте королівство" (скріншоти)

Цю героїню зіграла акторка Донн Льюїс. У реальному житті вона дуже гарна, а тому важко одразу повірити у те, що саме ця жінка зіграла огидного троля.

Актриса Донн Льюїс (фото: instagram.com/dawnn_lewis)

Троль Пустодзвін

Найменший брат тролів нерідко здавався жорстоким та обмеженим. Він постійно провокував конфлікти та отримував за це на горіхи.

Троль з "Десятого королівства" (скріншоти)

Цього персонажа зіграв Джеремі Біркетт. Актор неймовірно харизматичний та веселий. Він і нині працює у сфері кіно й активно веде соцмережі.

Актор, який зіграв троля в "Десятому королівстві" (фото: instagram.com/jeremiahbirkett_official)

"Десяте королівство" - трейлер