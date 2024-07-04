7 мотиваційних фільмів для тих, хто втомився працювати в офісі

Втомилися від монотонної роботи в офісі? Мрієте про свободу та самостійність? Але при цьому вам не вистачає мотивації та енергії?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас добірку фільмів з високим рейтингом, які надихнуть вас по-новому поглянути на життя та, можливо, стануть для вас поштовхом до змін, на які ви так давно зважувались.

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Цей культовий фільм розповідає історію Енді Дюфрейна, несправедливо засудженого на довічне ув'язнення. Незважаючи на всі труднощі, він не втрачає надії та знаходить спосіб збудувати нове життя за межами в'язниці.

"В диких умовах" (2007)

Біографічна стрічка, що заснована на реальній історії мандрівника і письменника Крістофера Маккендлесса, відомого під псевдонімом Олександр Суперволоцюга. Свого часу він кинув усе, щоб жити в дикій природі Аляски. Фільм змушує замислитися про цінність свободи, справжнє щастя та сенс життя.

"Амелі" (2001)

Знаменитий французький фільм розповідає про ексцентричну дівчину Амелі, яка вирішує таємно покращити життя людей, що її оточують. Стрічка дарує заряд позитиву та віри у власні сили.

"Завжди говори "так" (2008)

Комедія з Джимом Керрі у головній ролі розповідає про чоловіка, який вирішує протягом року говорити "так" на будь-яку пропозицію. Фільм вчить нас виходити за рамки зони комфорту та жити яскравим життям.

"Пам'ятай мене" (2010)

Зворушлива романтична мелодрама про кохання психологічно травмованого хлопця та дівчини, що вирішила жити “на повну” після того, як стала свідком вбивства своєї матері. Фільм нагадує про цінність кожного моменту життя.

"Форрест Гамп" (1994)

Ще один культовий фільм, який розповідає про життя простого й щирого хлопця на ім'я Форрест Гамп, який стає свідком багатьох історичних подій. Картина вчить нас доброті, оптимізму та вірі у власні сили.

“У гонитві за щастям" (2006)

Фільм, що базується на реальних подіях, розповідає про Кріса Ґарднера, самотнього батька, який опиняється у скруті, коли його дружина кидає його з п'ятирічним сином. Кріс втрачає роботу та житло, й змушений з хлопчиком жити на вулиці. Незважаючи на всі негаразди, чоловік не здається й шукає шляхи до кращого життя. Він стає стажером у престижній брокерській компанії, де згодом здобуває успіх та стає заможним бізнесменом.

Сподіваємося, ці 7 фільмів не лише розважать вас, але й надихнуть, змусять замислитися про життя та його справжні цінності.