Эти актеры сыграли троллей в "Десятом королевстве", но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Тролли из "Десятого королевства" - кто они

По сюжету сериала дети короля троллей Шутника должны выполнить задание Злой королевы. Она хочет остановить Вирджинию Льюис и ее отца Энтони, случайно попадающих в Десятое королевство из реального мира.

Но тролли настолько глупы, что постоянно попадают в забавные ситуации и очень плохо выполняют свою задачу.

Тролль Здоровяк

Старший брат, который должен быть самым мудрым, оказался очень строгим. Впрочем, гнев и агрессия не помогают ему добиваться желаемого.

Тролли из сериала "Десятое королевство" (скриншоты)

Его сыграл актер Хью О'Горман. Сейчас он преподает актерское мастерство. Мужчина не получал больших ролей, но все же популярен в соцсетях.

Актер, сыгравший тролля Здоровяка (фото: instagram.com/praxis_actingstudio)

Сестра троллей Красотка

Естественно, в сериале она была красавицей только на фоне собственных братьев. Эта девушка-тролль обожает музыку и разделяет страсть своих родственников к обуви. Она агрессивна, упряма, но ее очень легко обмануть.

Красавица из сериала "Десятое королевство" (скриншоты)

Эту героиню сыграла актриса Донн Льюис. В реальной жизни она очень мила, поэтому трудно сразу поверить в то, что именно эта женщина сыграла отвратительного тролля.

Актриса Донн Льюис (фото: instagram.com/dawnn_lewis)

Тролль Пустозвон

Младший брат троллей нередко казался жестоким и глупым. Он постоянно провоцировал конфликты и получал за это по заслугам.

Тролль из "Десятого королевства" (скриншоты)

Этого персонажа сыграл Джереми Биркетт. Актер невероятно харизматичный и веселый. Он и сейчас работает в сфере кино, а также активно ведет соцсети.

Актер, сыгравший тролля в "Десятом королевстве" (фото: instagram.com/jeremiahbirkett_official)

"Десятое королевство" - трейлер