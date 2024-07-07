Помер продюсер "Титаніка" та "Аватара"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Associated Press .

Джон Ландау помер

Продюсера не стало у п'ятницю, 5 липня, в Лос-Анджелесі. У заяві сім'ї причина смерті не вказана, але Variety повідомляє, що чоловік помер від раку.

Джон Ландау народився 23 липня 1960 року в Нью-Йорку в родині кінематографістів.

Він здобув освіту в Школі кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії і розпочав свою кар'єру в кіноіндустрії, працюючи продюсером і віце-президентом Fox.

Джон Ландау (фото: Вікіпедія)

Його співпраця з режисером Джеймсом Кемероном мала значний вплив на кіноіндустрію: він отримав "Оскар" за фільм "Титанік" і був номінований також за "Аватар" і "Аватар: Шлях води".

Кемерон прокоментував смерть колеги в заяві The Hollywood Reporter.

"Від нас пішов великий продюсер і велика людина. Джон Ландау вірив у мрію про кіно. Він був переконаний, що кіно - це найвища форма людського мистецтва, а щоб знімати фільми, спершу потрібно самому стати людиною. Його пам'ятатимуть як за його величезну щедрість духу, так і за самі фільми", - сказав він.