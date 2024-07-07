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Ці актори зіграли тролів у "Десятому королівстві", але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Неділя 07 липня 2024 15:03
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Ці актори зіграли тролів у "Десятому королівстві", але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті Кадри з серіалу "Десяте королівство" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Легендарний міні-серіал "Десяте королівство" вийшов ще у далекому 2000 році, але багато хто пам'ятає про нього і нині. Але мало хто знає, який вигляд мають акторки, які зіграли огидних тролів - Красуню, Здоров'яка та Пустодзвона.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які артисти ховалися під гримом фантастичних істот з серіалу.

Тролі з "Десятого королівства" - хто вони

За сюжетом серіалу діти короля тролів Жартівника мають виконати завдання Злої королеви. Вона хоче зупинити Вірджинію Льюїс та її батька Ентоні, які випадково потрапляють до Десятого королівства з реального світу.

Але тролі настільки дурні та обмежені, що постійно потрапляють у кумедні ситуації та дуже погано виконують своє завдання.

Троль Здоровань

Старший брат, який мав бути наймудрішим, виявився лише дуже суворим. Втім, гнів та агресія не допомагають йому досягати бажаного.

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Тролі з серіалу "Десяте королівство" (скріншоти)

Його зіграв актор Г'ю О'Ґорман. Нині він викладає акторську майстерність. Чоловік не отримував великих ролей, але усе ж популярний у соцмережах.

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Актор, який зіграв троля Здорованя (фото: instagram.com/praxis_actingstudio)

Сестра тролів Красуня

Звісно, в серіалі вона була красунею виключно на тлі своїх братів. Ця дівчина-троль обожнює музику і розділяє пристрасть своїх родичів до взуття. Вона агресивна, вперта, але її дуже легко надурити.

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Красуня з серіалу "Десяте королівство" (скріншоти)

Цю героїню зіграла акторка Донн Льюїс. У реальному житті вона дуже гарна, а тому важко одразу повірити у те, що саме ця жінка зіграла огидного троля.

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Актриса Донн Льюїс (фото: instagram.com/dawnn_lewis)

Троль Пустодзвін

Найменший брат тролів нерідко здавався жорстоким та обмеженим. Він постійно провокував конфлікти та отримував за це на горіхи.

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному житті

Троль з "Десятого королівства" (скріншоти)

Цього персонажа зіграв Джеремі Біркетт. Актор неймовірно харизматичний та веселий. Він і нині працює у сфері кіно й активно веде соцмережі.

Ці актори зіграли тролів у &quot;Десятому королівстві&quot;, але ви ніколи не впізнаєте їх у реальному життіАктор, який зіграв троля в "Десятому королівстві" (фото: instagram.com/jeremiahbirkett_official)

"Десяте королівство" - трейлер

Нагадаємо, раніше ми вже називали 7 мотиваційних фільмів для тих, хто втомився працювати в офісі.

Окрім цього, нещодавно стало відомо про смерть продюсера "Титаніка" та "Аватара".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram-сторінки акторків Г'ю О'Ґормана, Донни Льюїс та Джеремі Біркетта.

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