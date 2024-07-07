ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти актеры сыграли троллей в "Десятом королевстве", но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Воскресенье 07 июля 2024 15:03
UA EN RU
Эти актеры сыграли троллей в "Десятом королевстве", но вы никогда не узнаете их в реальной жизни Кадры из сериала "Десятое королевство" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Легендарный мини-сериал "Десятое королевство" вышел еще в далеком 2000 году, но многие помнят о нем и сейчас. Но мало кто знает, как выглядят актрисы, сыгравшие отвратительных троллей - Красавицу, Здоровяка и Пустозвона.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие артисты скрывались под гримом фантастических существ из сериала.

Тролли из "Десятого королевства" - кто они

По сюжету сериала дети короля троллей Шутника должны выполнить задание Злой королевы. Она хочет остановить Вирджинию Льюис и ее отца Энтони, случайно попадающих в Десятое королевство из реального мира.

Но тролли настолько глупы, что постоянно попадают в забавные ситуации и очень плохо выполняют свою задачу.

Тролль Здоровяк

Старший брат, который должен быть самым мудрым, оказался очень строгим. Впрочем, гнев и агрессия не помогают ему добиваться желаемого.

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Тролли из сериала "Десятое королевство" (скриншоты)

Его сыграл актер Хью О'Горман. Сейчас он преподает актерское мастерство. Мужчина не получал больших ролей, но все же популярен в соцсетях.

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Актер, сыгравший тролля Здоровяка (фото: instagram.com/praxis_actingstudio)

Сестра троллей Красотка

Естественно, в сериале она была красавицей только на фоне собственных братьев. Эта девушка-тролль обожает музыку и разделяет страсть своих родственников к обуви. Она агрессивна, упряма, но ее очень легко обмануть.

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Красавица из сериала "Десятое королевство" (скриншоты)

Эту героиню сыграла актриса Донн Льюис. В реальной жизни она очень мила, поэтому трудно сразу поверить в то, что именно эта женщина сыграла отвратительного тролля.

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Актриса Донн Льюис (фото: instagram.com/dawnn_lewis)

Тролль Пустозвон

Младший брат троллей нередко казался жестоким и глупым. Он постоянно провоцировал конфликты и получал за это по заслугам.

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизни

Тролль из "Десятого королевства" (скриншоты)

Этого персонажа сыграл Джереми Биркетт. Актер невероятно харизматичный и веселый. Он и сейчас работает в сфере кино, а также активно ведет соцсети.

Эти актеры сыграли троллей в &quot;Десятом королевстве&quot;, но вы никогда не узнаете их в реальной жизниАктер, сыгравший тролля в "Десятом королевстве" (фото: instagram.com/jeremiahbirkett_official)

"Десятое королевство" - трейлер

Напомним, ранее мы уже называли 7 мотивационных фильмов для тех, кто устал работать в офисе.

Кроме того, недавно стало известно о смерти продюсера "Титаника" и "Аватара".

При написании материала были использованы источники: Википедия, Instagram-страницы актрис Хью О'Гормана, Донны Льюис и Джереми Биркетта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти фильмы Актриса Актеры Фильмы
NEWS
Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00
Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00