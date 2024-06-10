Ці 5 порад можуть зашкодити вашому психічному здоров’ю

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

"Щастя має бути вашою метою"

Терапевт Апарна Сагарам розповіла, що щастя є спільною метою для багатьох людей.

Однак, ціллю не має бути щастя, тому що воно подібне до будь-якої іншої емоції - ви відчуваєте його, а потім воно зникає.

Потрібно прагнути бути задоволеними, спокійними або емоційно врівноваженими, щоб відчути моменти хвилювання, а також моменти розчарування та гніву.

Щастя як ціль, яке суспільство покладає на нас, що певні речі, будь то нові стосунки, діти чи високооплачувана робота, зроблять нас щасливими, але це, як правило, не так.

"Розлучення - це неправильно"

В шлюбі є речі, які можна покращити та виправити - як-от частіше влаштовувати побачення чи краще розподіляти обов’язки з прибирання.

Якщо ви з людиною, яка має інші переконання щодо народження дітей або того, як має виглядати сімейна структура, то хотіти одружитись може бути помилкою.

Для обох людей краще бути чесними з цього приводу.

Тому для деяких людей розлучення безпечніше, ніж залишатися в шлюбі.

"Сім'я це все"

Якщо ви зі згуртованої сім’ї, де відкрите спілкування є пріоритетом, а також довіра та підтримка, то у це може бути легко повірити.

Однак, але якщо ви з родини, яка має багато серйозних психічних хвороб та які не лікують, то важко повірити в таке твердження.

"Важливо ставити інших людей на перше місце"

Це особливо шкідливе переконання для тих, хто вважає себе любителем догоджати людям або перфекціоністом, тому що вони вже відчувають сильний потяг і потребу віддавати перевагу іншим людям.

Наприклад, коли ви позичаєте гроші члену сім’ї, коли не можете собі це дозволити, ви просто відмовляєтеся у своїх власних потребах і душевному спокою.

"Ви повинні мати дітей до певного віку"

Залежно від вашої культури та виховання, ви, ймовірно, створюєте очікування щодо того, коли вам слід почати думати про дітей.

Якщо ви не хочете дітей, то можете почуватися в пастці суспільних очікувань. Замість того, щоб дотримуватися суспільних переконань, які можуть не підходити вам, подумайте про те, що важливо для вас.

Вам не потрібно дотримуючись систем переконань, які для вас не мають сенсу.