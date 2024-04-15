7 "ввічливих" фраз, які насправді можуть дуже образити людину

Щоб підтримати співрозмовника, варто уникати деяких фраз, які можуть лише нашкодити. Потрібно бути обережними, оскільки вони неоднозначні та можуть образити людину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hackspirit .

"Ти чудово виглядаєш на свій вік"

Зовні ця фраза виглядає як комплімент. Але коли ви додаєте "для вашого віку", це означає, що людина має виглядати гірше, тому що вона старша.

Тому наступного разу, коли ви захочете зробити комусь комплімент за зовнішній вигляд, просто скажіть, що людина виглядає чудово. Не потрібно акцентувати про вік.

"Без образ, але…"

Якщо ви так починаєте речення, то ви ймовірно, збираєтеся сказати щось справді образливе. Цю фразу часто використовують як спосіб пом’якшити негативний коментар, але це рідко працює.

Насправді це просто попереджає слухача про те, що ви скажете щось грубе.

"Ти такий сміливий, що носиш це"

Ця фраза не схожа на комплімент, а більше на підступний спосіб сказати, що ви таку негарну річ ніколи би не одягнули.

Пам’ятайте, що завжди краще тримати свої судження про моду при собі. Якщо це не ваш стиль, це цілком нормально, але немає потреби критикувати когось.

"Ти занадто гарна, щоб бути розумною"

Цю фразу використовують досить часто. Мова йде про те, що чиясь зовнішність може якимось чином обмежувати або заперечувати її інтелект.

Крім того, це підриває важливість інтелекту та особистих досягнень, зводячи людей до поверхневих суджень, заснованих виключно на їхній зовнішності.

Варо знати, що інтелект не знає меж, і його слід відзначати незалежно від зовнішнього вигляду.

"Принаймні у вас є робота"

Звичайно, мати роботу краще, ніж не мати, особливо в сучасній економіці. Але це не означає, що люди не можуть відчувати себе нещасними або незадоволеними у своїй поточній робочій ситуації.

"Це просто жарт, не сприймай це особисто"

Якщо хтось постраждав від вашого "жарту", то ​​він не винен у сприйнятті цього особисто. Ви винні в тому, що зробили нешанобливий коментар і спробували видати це за гумор.

Приховування за виправданням "це просто жарт" не робить коментар менш образливим чи образливим.

Замість цього спробуйте вибачитися та переконайтеся, що ваші майбутні жарти будуть шанобливими та уважними.

"Ти повинен більше посміхатися"

Сказати комусь більше посміхатися означає, що вони повинні задовольняти ваші потреби.

Не забувайте, що люди мають право виражати свої емоції будь-яким способом, який їм здається зручним.