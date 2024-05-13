7 розумних фраз, які слід використовувати, коли вам хтось хамить

На грубість і хамство потрібно правильно та розумно реагувати. Існують певні фрази, які допоможуть правильно відповісти людині та зберегти свою гідність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

"Дякуємо за ваш відгук. Я ціную вашу точку зору"

Однією з найпотужніших технік, коли ви маєте справу з грубістю чи осудом, є просто відповісти добротою.

Це підхід, який може застати людину зненацька та змусити її переглянути свою поведінку. Мова йде не про те, щоб бути маніпулятивним чи пасивно-агресивним. Натомість це означає показати, що ви не будете втягнуті в негатив.

Ця відповідь не тільки зберігає вашу гідність, але й непомітно повідомляє, що ви не зачеплені їхнім негативом.

"Здається, у нас різні погляди на це, і це нормально"

Бувають моменти, коли обговорення може переходити на незручну тему, коли інша особа починає засуджувати. Замість того, щоб реагувати імпульсивно, варто сказати таку фразу.

Це чітко дає зрозуміти, що ви визнаєте різні думки, але не бажаєте вступати в суперечку.

"Звучить так, ніби ви говорите…"

Ще одна ефективна стратегія - це відобразити слова людини у відповідь. Це не означає, що ви повинні відповісти таким же негативом, а краще перефразуйте їхні слова, щоб показати, як ви їх чули.

Саме це змушує їх зупинитися і обдумати те, що вони щойно сказали.

"Мені не подобається, як ви зі мною розмовляєте"

Коли хтось хамить або засуджує, важливо відстоювати свої межі. Йдеться про те, щоб повідомити, що є прийнятною та неприйнятною поведінкою стосовно вас.

Встановлення меж означає збереження самоповаги. Так ви покажете, що не будете терпіти неповажну поведінку і будете вимагати, щоб вони ставилися до вас з гідністю, на яку ви заслуговуєте.

Гумор

Гумор може бути чудовим інструментом для розвіювання напруги та перелому негативної ситуації. Коли хтось грубий або засуджує, легковажний коментар або жарт може миттєво змінити ситуацію.

Пам’ятайте, що мета - не висміяти іншу людину, а підняти настрій. Важливо оцінити сприйнятливість іншої людини до гумору та використовувати його розсудливо.

"Не могли б ви пояснити, що ви мали на увазі"

Коли хтось грубий або засуджує, попросити роз’яснення тактовним способом.

Це не тільки сприяє чіткій комунікації, але й тонко натякає на те, що їхній початковий коментар не був добре сприйнятий. Це спонукає їх переосмислити свої думки та шанобливо з вами розмовляти.

"Здається, у вас важкий день"

В основі будь-якої взаємодії, особливо складної, має бути емпатія. Коли хтось грубий або засуджує, це часто відображає його проблеми, а не щось про вас.