Эти 5 советов могут повредить вашему психическому здоровью

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

"Счастье должно быть вашей целью"

Терапевт Апарна Сагарам рассказала, что счастье является общей целью для многих людей.

Однако, целью не должно быть счастья, потому что оно похоже на любую другую эмоцию - вы испытываете его, а затем оно исчезает.

Нужно быть довольными, спокойными или эмоционально уравновешенными, чтобы почувствовать моменты волнения, а также моменты разочарования и гнева.

Счастье как цель, которое общество возлагает на нас, что определенные вещи, будь то новые отношения, дети или высокооплачиваемая работа, сделают нас счастливыми, но это, как правило, не так.

"Развод - это неправильно"

В браке есть вещи, которые можно улучшить и исправить - как чаще устраивать свидание или лучше распределять обязанности по уборке.

Если вы с человеком, который имеет другие убеждения о рождении детей или как выглядит семейная структура, то хотеть жениться может бить ошибкой.

Для обоих людей лучше быть честными по этому поводу.

Поэтому для некоторых людей развод безопаснее, чем оставаться в браке.

"Семья это все"

Если вы из сплоченной семьи, где открытое общение является приоритетом, а также доверие и поддержка, то в это можно легко поверить.

Однако, если вы из семьи, которая имеет много серьезных психических болезней и которые не лечат, то трудно поверить в такое утверждение.

"Важно ставить других людей на первое место"

Это особенно вредное убеждение для тех, кто считает себя любителем угождать людям или перфекционистом, потому что они уже испытывают сильное влечение и потребность отдавать предпочтение другим людям.

Например, когда вы одалживаете деньги члену семьи, когда не можете себе это позволить, вы просто отказываетесь в своих собственных нуждах и душевном покое.

"Вы должны иметь детей до определенного возраста"

В зависимости от вашей культуры и воспитания, вы, вероятно, создаете ожидания, когда вам следует начать думать о детях.

Если вы не хотите детей, то можете чувствовать себя в ловушке общественных ожиданий. Вместо того чтобы придерживаться общественных убеждений, которые могут не подходить вам, подумайте о том, что важно для вас.

Вам не нужно придерживаясь систем убеждений, которые для вас не имеют смысла.