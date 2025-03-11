Ці 5 популярних слів дарма вважають суржиком: перевірте свої знання
Часто можна почути, що якесь слово - це суржик, хоча насправді воно має цілком українське походження. І таких слів в українській мові дуже багато.
Які слова помилково вважають суржиком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok мовознавиці Аліни Острозької.
Розберімося з п’ятьма такими словами, які дарма вважають невластивими для української мови.
Точка
Багато хто помилково вважає, що слово "точка" - це калька з російської. Але це зовсім не так! В українській мові воно цілком природне, хоч і має своє окреме значення. "Крапка" справді є розділовим знаком у текстах, натомість "точка" використовується у точних науках. І слово "точний" в нашій мові теж існує - і звучить абсолютно природно.
Круг
Чи знали ви, що "круг" і "коло" - це не одне й те саме? В українській мові коло - це лінія, яка окреслює межу круга. Тобто коло обмежує круг, а не є ним. Саме тому похідні слова звучать так логічно: заокруглений, кружляти, навкруги, округ, кружало.
Рисунок
Багато хто плутає слова "рисунок" і "малюнок", але вони не є взаємозамінними. Як пояснює мовознавиця, малюнок зазвичай виконується фарбами, а рисунок - штрихами, тобто рисками. Це слово має спільний корінь із "риска", "нарис", "порис". Крім того, в українській є похідні: рисовник, рисувальник, рисувати.
"Суржиком його почали вважати ті, хто не знав, що на одне московське слово в українській є два", - пояснює Острозька.
Їда
Слово "їда" часто називають русизмом, хоча насправді воно має зовсім інше значення, ніж "їжа". Їжа - це страва, тобто те, що ми їмо, а їда - сам процес споживання їжі. Це слово цілком природне для української мови, як і його похідні: їдальня, в'їдливий, їдкий.
Одежа
Дехто вважає слово "одежа" невластивим українській мові, але це не так. Ба більше, у нас є ще давніше слово - "одіж", яке має праслов’янське коріння. Хоча воно нині рідше вживається, від нього походять такі чудові слова, як:
зодіжний - багатий на одяг
одіжний - гарно одягнений
неодіжний – погано одягнений
розодежитися - роздягтися
одеженька - пестливий варіант
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