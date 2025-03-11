Эти 5 популярных слов зря считают суржиком: проверьте свои знания

Часто можно услышать, что какое-то слово - это суржик, хотя на самом деле оно имеет вполне украинское происхождение. И таких слов в украинском языке очень много.

Давайте разберемся с пятью такими словами, которые зря считают несвойственными для украинского языка.

Точка

Многие ошибочно считают, что слово "точка" - это калька с русского. Но это совсем не так! В украинском языке оно вполне естественное, хотя и имеет свое отдельное значение. "Крапка" действительно является разделительным знаком в текстах, зато "точка" используется в точных науках. И слово "точний" в нашем языке тоже существует - и звучит абсолютно естественно.

Круг

Знали ли вы, что "круг" и "коло" - это не одно и то же? В украинском языке "коло" - это линия, которая очерчивает границу "круга". То есть "коло" ограничивает "круг", а не является им. Именно поэтому производные слова звучат так логично: "заокруглений", "кружляти", "навкруги", "округ", "кружало".

Рисунок

Многие путают слова "рисунок" и "малюнок", но они не являются взаимозаменяемыми. Как объясняет языковед, "малюнок" обычно выполняется красками, а "рисунок" - штрихами, то есть черточками. Это слово имеет общий корень с "риска", "нарис", "порис". Кроме того, в украинском есть производные: рисовник, рисувальник, рисувати.

"Суржиком его начали считать те, кто не знал, что на одно московское слово в украинском есть два", - объясняет Острожская.

Їда

Слово "їда" часто называют русизмом, хотя на самом деле оно имеет совсем другое значение, чем "їжа". "Їжа" - это блюдо, то есть то, что мы едим, а "їда" - сам процесс потребления пищи. Это слово вполне естественно для украинского языка, как и его производные: їдальня, в'їдливий, їдкий.

Одежа

Некоторые считают слово "одежа" несвойственным украинскому языку, но это не так. Более того, у нас есть еще более древнее слово - "одіж", которое имеет праславянские корни. Хотя оно сейчас реже употребляется, от него происходят такие замечательные слова, как:

зодіжний - багатий на одяг

одіжний - гарно одягнений

неодіжний – погано одягнений

розодежитися - роздягтися

одеженька - пестливий варіант

Вас может заинтересовать: