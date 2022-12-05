Ці 5 помилок при заварюванні чаю псують ваш напій: що робити не варто

Чай здатний зігріти, заспокоїти, вгамувати спрагу, підбадьорити, відновити сили та навіть лікувати. Багато функцій чаю не розкриваються через неправильне приготування напою.

Помилка 1: Неправильно вибране заварювання

Для заварювання варто вибирати крупнолистові сорти чаю. Вони довше заварюються та розкриваються, але дають більше аромату та смаку. У якісному заварюванні повинні бути молоді листочки або бруньки. Такий напій дасть бадьорості та відновить сили.

Хороший чай має бути упакований не тільки в картонну коробку, але ще додатково у фольгу або поліетилен. Герметична упаковка важлива, щоб аромат чаю та його смак зберігалися якомога довше. На упаковці має бути вказана країна збору чаю та дата.

Помилка 2. Неправильна кількість чаю

Для ароматного та смачного чаю має значення кількість заварки. Вам потрібно знати, скільки покласти чаю на один чашку, чайник для заварювання або термос. Якщо покласти мало – чай вийде слабким та несмачним. Якщо багато – гірким і дуже міцним.

Стандартні розрахунки: 2 г чаю на 200 мл гарячої води, тобто 1 чайна ложка на чашку. Зверніть увагу на рекомендації виробника – вони можуть відрізнятись.

Помилка 3: Надто висока температура води

Цю помилку роблять дуже багато людей, оскільки вважається, що чай потрібно заварювати окропом. Але така температура далеко не завжди дозволяє розкрити смак та аромат напою.

Для чорного чаю вода має бути 90 градусів – варто почекати 10 хвилин після того, як чайник закипів. Для сортів зеленого та білого чаю оптимальна температура – 60-80 градусів. Для трав'яних та ягідних сортів – від 70 до 90 градусів.

Помилка 4: Неправильний час заварювання

Не варто заварювати чай по 15-20 хвилин – він встигне розкритися та закритися, а смак зміниться. Чорному чаю при оптимальній кількості заварки та температурі необхідно лише 3-5 хвилин. Зеленому чаю – хвилини 3. Потім чай починає гірчити.

Помилка 5: Неправильний посуд

Скляні чайники виглядають дуже красиво і є безліч чайників та чашок, які мають чудовий вигляд для заварювання чаю. Але насправді, ідеальний посуд для заварювання чаю – глиняний. Згодом такий посуд вбирає аромат чаю і напої в ньому стають ще яскравішими та смачнішими.