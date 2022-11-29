Які напої не можна пити при застуді: так ви зашкодите організму

Кінець осені та початок зими – час сезонних простудних захворювань. Ризик застудитися виростає в рази й варто підтримати організм у такий період – їжею та гарячими напоями.

Якщо ж ви вже захворіли, варто знати, які напої пити під час застуди не варто. Які саме – читайте нижче.

Під час застуди організм відчуває сильний стрес й від того, що ми не даємо йому впоратися із хворобою – робимо ще гірше. Завадити можуть деякі напої, які лише посилюють запалення та знижують імунітет.

Алкогольні напої

Напевно, ви неодноразово чули, що на початку застуди хтось випив гаряче вино чи горілку з перцем та одужав. Але насправді алкоголь не здатний вилікувати вірусні простудні захворювання або грип.

У спиртному міститься рафінований цукор та етанол – у великій кількості. Користі від цих інгредієнтів організму точно не буде, а ось спровокувати погіршення стану та ускладнення симптомів алкоголь може дуже швидко.

Чай з цукром

Ви здивуєтеся, але дуже солодкий чай пити під час застуди теж не варто. Він не лише посилить запалення, а й додасть зайвих калорій.

Лікарі зазвичай при ГРВІ та грипі дають рекомендацію якомога більше пити рідини, бажано теплої. І найчастіше люди обирають саме гарячий солодкий чай.

Сам собою чай (чорний, зелений, червоний чи білий) - не завдає шкоди для організму. Мають значення добавки. Якщо ви не можете пити чай без солодкого, то варто вибрати мед, а не цукор. Саме цукор посилює запалення.

Вівсяне, мигдальне та коксове молоко

Рослинне молоко зазвичай містить велику кількість цукру, тому сенсу у його вживанні під час застуди немає. Виробники додають у ці напої не лише натуральні підсолоджувачі, а й звичайний рафінований цукор. І у дуже великих кількостях.

А цукор – посилює запалення та погіршує симптоми захворювання. Тому варто або відмовитися на час застуди від улюблених напоїв або дуже ретельно читати склад на упаковці.

Латте та капучино

Так хочеться підняти собі настрій під час застуди та побалувати себе улюбленим напоєм – капучино чи латте. Кава - корисний напій, тому що в ній містяться поліфеноли, і вони навіть допомагають видужати.

Проте все інше в таких напоях, а це цукор, солодке тепле молоко, сиропи – гальмуватиме ваше одужання та посилюватиме запалення.

Газована вода

Виключіть зі свого раціону під час хвороби газовану воду, солодощі, чіпси та інше, чим ви так хочете підняти собі настрій. На жаль, навіть у тих пляшках газованих напоях, де вказано відсутність цукру – він є.

Якщо вам хочеться чогось такого, зробіть власний напій, який точно вам допоможе. Візьміть звичайну мінеральну воду та додайте туди сік лимона.