Эти 5 ошибок при заваривании чая портят ваш напиток: что делать не стоит

Чай во многих семьях считается основным горячим напитком. В Украине отдают предпочтение сортам черного, зеленого чая, а также любят травяные и ягодные напитки. Насыщенный вкус и аромат можно достичь только при правильном заваривании чая.
Поэтому стоит знать, какие 5 ошибок допускать при заваривании нельзя. Что нужно знать - читайте ниже.
Чай способен согреть, успокоить, утолить жажду, взбодрить, восстановить силы и даже лечить. Многие функции чая не раскрываются из-за неправильного приготовления напитка.
Для заваривания стоит выбирать крупнолистовые сорта чая. Они дольше завариваются и раскрываются, но дают больше аромата и вкуса. В качественной заварке должны быть молодые листочки или почки. Такой напиток даст бодрости и восстановит силы.
Хороший чай должен быть упакован не только в картонную коробку, но еще дополнительно в фольгу или полиэтилен. Герметичная упаковка важна, чтобы аромат чая и его вкус сохранялись как можно дольше. На упаковке должна быть указана страна сбора чая и дата.
Для ароматного и вкусного чая имеет значение количество заварки. Вам нужно знать, сколько положить чая на одну кружку, заварочный чайник или термос. Если положить мало - чай выйдет слабым и невкусным. Если много - горьким и очень крепким.
Стандартные расчеты: 2 г чая на 200 мл горячей воды, то есть 1 чайная ложка на чашку. Обратите внимание на рекомендации производителя - они могут отличаться.
Эту ошибку совершают очень многие люди, так как считается, что чай нужно заваривать крутым кипятком. Но такая температура далеко не всегда позволяет раскрыть вкус и аромат напитка.
Для черного чая вода должна быть 90 градусов - стоит подождать 10 минут после того, как чайник закипел. Для сортов зеленого и белого чая оптимальная температура - 60-80 градусов. Для травяных и ягодных сортов - от 70 до 90 градусов.
Не стоит настаивать чай по 15-20 минут - он успеет раскрыться и закрыться, а вкус изменится. Черному чаю при оптимальном количестве заварки и температуре необходимо всего 3-5 минут. Зеленому чаю - минуты 3. Потом чай начинает горчить.
Стеклянные чайники выглядят очень красиво и есть множество чайников и чашек, которые выглядят отлично для заваривания чая. Но на самом деле, идеальная посуда для заваривания чая - глиняная. Со временем такая посуда впитывает аромат чая и напитки в ней становятся еще более яркими и вкусными.
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