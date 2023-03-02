Ці 5 пісень нагадають вам, хто такий Іво Бобул

Розмова з тобою

Берег любові

А липи цвітуть

Все золото світу

Осінній сад

Так а що за скандальне інтерв'ю Бобула?

У інтерв'ю Еммі артист висловив переконання, що сучасні жінки стали дуже меркантильними, розбалуваними та навіть втратили душу.

Окрім того, артист, пісні якого переважно про кохання, дорікнув Антонюк, що у неї в 32 роки немає чоловіка та дітей, хоча вже мали би бути. Звісно, це не сподобалося інтерв'юерці й вона назвала це "сексистською маячнею".

Потім Емма поцікавилася у Бобула, чи він є "сексистом". Співак почав доказувати, чому не вважає себе таким, а потім жбурнув подаровану йому книгу, зняв мікрофон та пішов з інтерв’ю.

Все це можна побачити ось у цьому відео: