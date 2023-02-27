Іво Бобул оскандалився висловлюваннями про жінок і посварився на інтер'ю (відео)

Іво Бобул під час інтерв'ю висловив свою думку про сучасних жінок, яких дорікнув у "меркантильності", та посперечався з журналісткою Еммою Антонюк. Точку в дискусії народний артист України поставив, вирішивши просто перервати бесіду - співак зняв мікрофон та залишив зйомку.

Відповідне відео розміщено на You-Tube каналі "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Озвучуючи свою думку про жінок 69-річний музикант заявив, що вони "зараз розпещені та дуже багато хочуть від чоловіків". Іво Бобул вважає, що дівчат цікавлять гроші, вони не цінують почуття та душу, і багато хто стає самотнім та нещасним у стосунках.

"Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні у неї один, через пару років інший. І так скаче по ліжках з одного до іншого, шукає принца... Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними", - розповів знаменитий співак.

Також він озвучив переконання, що "хороші дівчата сидять по домах і нікуди не ходять".

Блогерша, своєю чергою, висловила незгоду з таким поглядом і зазначила, що жінки мають право робити те, що хочуть. Проте Іво Бобул все одно продовжував наполягати на розпещеності сучасних дівчат.

Іво Бобул відзначився дивними висловлюваннями про жінок (фото: скріншот з відео)

Також артист торкнувся особистого життя журналістки, якій дорікнув у тому, що у свої 32 роки вона незаміжня і не має дітей.

"Чому ти одна? Ти молода, у тебе немає дитини, у тебе немає чоловіка. Чому?.. А маємо бути вже", - сказав співак.

Реагуючи на це, Антонюк назвала промову Бобула "сексистською маячнею".

Артист образився звинуваченнями у сексизмі. Заявив, що журналістка намагається бути зарозумілою, оперуючи маловідомими для нього термінами, хоче таким чином принизити.

Іво Бобул посварився на інтерв'ю (фото: скріншот із відео)

"Не треба мокати мене в унітаз. Я тобі про свій досвід кажу, а ти мені починаєш говорити якусь х**ню", - образився Бобул.

Після цього артист відмовився продовжувати інтерв'ю, зняв мікрофон та пішов. Втім, через деякий час Іво передзвонив Еммі, почав знову говорити про "меркантильність" жінок, і розмова у них все одно не вийшла навіть телефоном.

Відео: Іво Бобул висловився про жінок, а після звинувачення у сексизмі перервав інтерв'ю