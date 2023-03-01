Справа честі. Зірка серіалу "Вікінги" буде допомагати українцям: що відомо

Знаменита канадська акторка, режисерка та продюсерка Кетрін Винник буде допомагати українцям, які постраждали від російських окупантів. Свою благородну місію зірка буде здійснювати за допомогою свого благодійного фонду The Winnick Foundation.

Як повідомили у UNITED24, 45-річна акторка зосередиться на програмі "Відбудова України" , яка допоможе відновлювати будинки у зруйнованих війною областях.

"Дім - це місце, де сім’я збирається разом. Де розділяють любов і де народжуються спогади. Програма відбудови України відновить не лише домівки, а й збере родини знов", - говорить Кетрін про нинішню діяльність The Winnick Foundation.

Зауважимо, що фонд Винник був заснований для допомоги жінкам і дітям у всьому світі. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році фундація спрямувала зусилля на подолання гуманітарної кризи в Україні.

Це привернуло увагу Володимира Зеленського, який минулого року запросив Кетрін до Києва на святкування 31-ї річниці Незалежності України.

Під час нещодавнього відеодзвінка вони обговорили деталі співпраці і те, як покращити життя українців, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів.

"Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором UNITED24, і стали першою амбасадоркою UNITED24 з Канади, з якою нас багато пов’язує", - сказав Зеленський під час бесіди з акторкою.

Зеленський поспілкувався з Винник (фото: UNITED24)

Своєю чергою Кетрін не втомлюється повторювати, що вона “пишається своїм українським корінням” і “вважає своїм обов’язком і справою честі робити все, аби допомогти народу України”.

Додамо, що Кетрін Винник (Катерина Винницька) походить з канадсько-української сім'ї. Її батьки - українські емігранти, які 1944 року, рятуючись від радянської влади, перебралися спочатку до Німеччини, а згодом, 1949 року, оселилися у Торонто.

Зараз вона - всесвітньо популярна акторка. Славу їй принесли зокрема ролі Ганни Берлі у телесеріалі "Кістки", Лаґерти у "Вікінгах" та Івон у комедії "Чудернацькі фантазії Чарлі Свона III".

Кетрін Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)