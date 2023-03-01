ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue

Новость на русском →
Чехія, Середа 01 березня 2023 17:02
Пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue Тіна Кароль (фото: Vogue Czechoslovakia)
Автор: Юлія Гаюк

Українська попзірка Тіна Кароль знялася у пристрасній фотосесії для модного глянцю Vogue Czechoslovakia.

Також артистка, яка активно збирає гроші на підтримку українців, дала інтерв'ю журналу про своє життя, почуття до війни та захоплення сміливими жінками.

У розмові з журналістами Тіна Кароль зізналася, що у повсякденному житті одягається "дуже скромно, без пафосу та пишних елементів".

"Мені цього достатньо на сцені. Мені подобається губитися в натовпі. Я просто спостерігаю за людьми та вивчаю їхні історії, які потім надихають мене писати нові пісні", - пояснює співачка.

Пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Також в інтерв'ю Тіна розповіла, що іноді ходить до храму, "щоб помолитися і заспокоїти свої думки та душу". Саме це вона зробила й 24 лютого минулого року...

"Це місце тиші та спокою, але тієї ночі монахині порушили обітницю мовчання, плакали та телефонували своїм рідним. Це було жахливо, серце обливалося кров'ю, тому що весь монастир був наповнений криком і молитвами за спасіння душ", - розповіла зірка.

Пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Зараз, каже Кароль, її мотивують та заряджають енергією "історії, мужність, боротьба людей".

Крім того, вона нагадала усім, що "Україна нарешті стала гравцем на світовій арені".

"Наша музика перестає бути лише локальною, тому я також намагаюся інтенсивно видаватись у цьому напрямку", - додала артистка.

Пристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для VogueПристрасна Тіна Кароль знялася у жіночній фотосесії для Vogue

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Раніше ми розповідали, як Тіна Кароль вказала шлях росіянам у прямому ефірі.

Читайте також, якими секретами краси користується відома українська поп діва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Чехія Шоу-бізнес