Эти 5 песен напомнят вам, кто такой Иво Бобул

Розмова з тобою

Берег любові

А липи цвітуть

Все золото світу

Осінній сад

Так а что за скандальное интервью Бобула?

В интервью артист высказал убеждение, что современные женщины стали очень меркантильными, разбалованными и даже потеряли душу.

Кроме того, артист, песни которого преимущественно о любви, упрекнул Эмму Антонюк, что у нее в 32 года нет мужа и детей, хотя уже должны быть. Конечно, это не понравилось интервьюерке и она назвала это "сексистским бредом".

Затем Эмма поинтересовалась у Бобула, является ли он "сексистом". Певец начал доказывать, почему не считает себя таким, а потом швырнул подаренную ему книгу, снял микрофон и ушел с интервью.

Все это можно увидеть вот в этом видео: