RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти 5 песен напомнят вам, кто такой Иво Бобул

Иво Бобул поскандалил с Эммой Антонюк (коллаж: Styler / Это Никто Не Будет Смотреть)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандал вокруг интервью Иво Бобула журналистке Эмми Антонюк в ее проекте "Це ніхто не буде дивитися", активно обсуждают в социальных сетях уже несколько дней. Кто-то защищает 69-летнего певца, а кто-то считает его "ретроградом" и "сексистом".

Как бы там ни было, но Иво Бобул (которого на самом деле зовут Иван) сделал немалый вклад в развитие украинского шоу-бизнеса в 1990-х. Не зря же у него есть звание народного артиста Украины...

Прямо сейчас мы напомним вам 5 самых популярных песен из репертуара Иво Бобула, которые знают и любят сотни тысяч украинцев. Наслаждайтесь!

Розмова з тобою

Берег любові

А липи цвітуть

Все золото світу

Осінній сад

Так а что за скандальное интервью Бобула?

В интервью артист высказал убеждение, что современные женщины стали очень меркантильными, разбалованными и даже потеряли душу.

Кроме того, артист, песни которого преимущественно о любви, упрекнул Эмму Антонюк, что у нее в 32 года нет мужа и детей, хотя уже должны быть. Конечно, это не понравилось интервьюерке и она назвала это "сексистским бредом".

Затем Эмма поинтересовалась у Бобула, является ли он "сексистом". Певец начал доказывать, почему не считает себя таким, а потом швырнул подаренную ему книгу, снял микрофон и ушел с интервью.

Все это можно увидеть вот в этом видео:

Ранее мы писали, что страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue.

Также читайте, как звезда сериала "Викинги" будет помогать украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаІво Бобул