Эти 5 неочевидных ошибок во время мойки быстро испортят ваше авто

Автомобилисты стараются держать машины в чистоте и регулярно загонять их на мойку. Однако неочевидные ошибки при мойке машины могут быстро ее испортить.

О том, как нельзя мыть авто - читайте в материале Styler.

Мытье авто под палящим солнцем

Прямой солнечный свет и тепло - злейшие враги в деле мойки автомобиля. Слишком высокая температура воздуха может повредить покрытие машины, если вы начнете ее мыть. Перепад температур может воздействовать на краску и привести к ее быстрому повреждению.

Также мыло и вода будут высыхать на солнце очень быстро. И вполне вероятно, что на поверхности появятся пятна или разводы, пока вы доберетесь до них щеткой или губкой.

Ведро с водой и губка

Для самостоятельной мойки машины очень многие автомобилисты применяют ведро с водой и губку. Однако на самом деле таким образом водители разводят на авто смытую грязь и также вредят лакокрасочному покрытию, царапая и повреждая его поверхность.

Мыть автомобиль из ведра категорически не стоит, лучше по возможности используйте шланг. Однако если нет такой возможности - налейте воды в два-три ведра и следите, чтобы губка всегда была чистой.

Средство для мытья посуды

Никогда и ни в коем случае не используйте средства для мытья посуды. Причина в том, что компоненты бытовых средств способны проникать в лакокрасочное покрытие, что может привести к его повреждению и выцветанию.

В таком случае лучше покупать средства, предназначенные для мытья автомобиля.

Мытье подкапотного пространства под высоким давлением

У современных машин очень много разных датчиков и другой электроники. К тому же, вода под высоким давлением легко проникает в отверстия блоков управления, в результате чего может быть повреждена краска и даже проводка.

Использование губки для мытья посуды

Такие губки обязательно приведут к повреждениям лакокрасочного покрытия. Их нельзя использовать ни для мойки авто, ни для протирания кузова.