Ці 5 фільмів подарують настрій та зігріють душу: дивись кіно з гумором і змістом

Нещодавно мережу вразив новий фільм "Бабуні" на Netflix. Ми вирішили зібрати схожі картини, які також підіймають настрій та торкаються серця.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою фільмів, які сподобаються усім, хто шукає добре кіно зі змістом.

"Бабуні"

Після втрати матері герой Вінса Вона Джо вирішує вшанувати її пам'ять. Для цього він відкриває італійський ресторан, де шеф-кухарями бере місцевих бабусь. В основі фільму - реальна історія ресторану Enoteca Maria в Нью-Йорку. Стрічка сповнена гумору та тепла.



"Ти тут, Боже? Це я, Марґарет"

Зворушлива комедія про родину, яка адаптується до змін. 11-річна Маргарет разом з мамою переїжджає до передмістя Нью-Джерсі, де переживає непрості випробування статевого дозрівання.

Мама Маргарет намагається пристосуватися до життя за межами великого міста, а бабуся Сильвія не впускає можливості нагадати рідним, що вона незадоволена їхнім переїздом.



"Загублений пес"

Фільм про відповідальність за тих, кого ми приручили, та важливість вміти приймати вибір своїх дітей. Після розставання з дівчиною студент заводить собі собаку, проте згодом дізнається про її хворобу. Коли пес зникає, хлопець вирушає у небезпечну подорож на порятунок чотирилапого друга.



"Родинний обмін"

Найкращий спосіб зрозуміти людину - опинитися на її місці. І саме з таким випробуванням зіштовхуються герої Джесс і Білл та їхні діти. Картина заряджає енергією та хорошим настроєм.



"Марлі та я"

Молода подружня пара переїздить до нового міста. Вони планують купити будинок та створити родину з дітьми. Проте спочатку в їхньому житті з'являється собака. І звідси починаються найскладніші випробування.