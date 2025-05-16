Эти 5 фильмов подарят настроение и согреют душу: смотри кино с юмором и смыслом

Недавно Сеть поразил новый фильм "Бабули" на Netflix. Мы решили собрать похожие картины, которые также поднимают настроение и касаются сердца.

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой фильмов, которые понравятся всем, кто ищет хорошее кино со смыслом.

"Бабули"

После потери матери герой Винса Вона Джо решает почтить ее память. Для этого он открывает итальянский ресторан, где шеф-поварами берет местных бабушек. В основе фильма - реальная история ресторана Enoteca Maria в Нью-Йорке. Лента полна юмора и тепла.



"Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет"

Трогательная комедия о семье, которая адаптируется к изменениям. 11-летняя Маргарет вместе с мамой переезжает в пригород Нью-Джерси, где переживает непростые испытания полового созревания.

Мама Маргарет пытается приспособиться к жизни за пределами большого города, а бабушка Сильвия не упускает возможности напомнить родным, что она недовольна их переездом.



"Потерянный пес"

Фильм об ответственности за тех, кого мы приручили, и важности уметь принимать выбор своих детей. После расставания с девушкой студент заводит себе собаку, однако впоследствии узнает о ее болезни. Когда пес исчезает, парень отправляется в опасное путешествие на спасение четвероногого друга.



"Семейный обмен"

Лучший способ понять человека - оказаться на его месте. И именно с таким испытанием сталкиваются герои Джесс и Билл и их дети. Картина заряжает энергией и хорошим настроением.



"Марли и я"

Молодая супружеская пара переезжает в новый город. Они планируют купить дом и создать семью с детьми. Однако сначала в их жизни появляется собака. И отсюда начинаются самые сложные испытания.