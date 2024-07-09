Ці 11 продуктів сприяють покращенню кровообігу: сміливо додавайте в раціон

Кров, що рухається по судинах, постачає поживні речовини та кисень до кожної клітини й органу - від серця й мозку до м’язів і шкіри. Тому оптимальний кровообіг є надзвичайно важливим. Його можна поліпшити за допомогою певних продуктів, у поєднанні з фізичними вправами, достатнім споживанням води, контролем ваги та відмовою від куріння.

Які саме продукти треба споживати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця в Facebook.

Список продуктів для покращення кровообігу

Каєнський перець містить сполуку під назвою капсаїцин, яка допомагає поліпшити функції артерій, розслабляючи м'язи кровоносних судин і сприяючи вільній циркуляції крові без підвищення артеріального тиску.

Буряк містить азотисті сполуки, які організм перетворює на оксид азоту. Це допомагає природним чином розслабити кровоносні судини і покращити кровообіг до тканин і органів, знижуючи систолічний артеріальний тиск.

Ягоди містять антиоксиданти, зокрема антоціан, який захищає стінки артерій від пошкоджень і сприяє їхній еластичності. Вони також стимулюють виділення оксиду азоту, що знижує артеріальний тиск.

Жирна риба, така як лосось і скумбрія, містить Омега-3 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю кровообігу і знижують артеріальний тиск.

Гранати містять антиоксиданти та азотисті сполуки, що підтримують здоровий кровообіг і знижують артеріальний тиск, особливо корисні для активних людей.

Часник містить аліцин, що допомагає розслабити кровоносні судини і підтримує здоровий кров'яний тиск.

Волоські горіхи багаті альфа-ліноленовою кислотою, яка покращує еластичність кровоносних судин і знижує артеріальний тиск.

Виноград

Дослідження показують, що антиоксиданти, які містить виноград, сприяють розслабленню кровоносних судин і поліпшують їх ефективність. Крім того, сполуки, що знаходяться у винограді, пригнічують запальні процеси та інші молекули в крові, які можуть спричиняти липкість і перешкоджати нормальному кровообігу.

Куркума

Золотисто-жовта пряність куркума відома своїми протизапальними властивостями, основним з яких є куркумін. Дослідження підтверджують, що ця сполука підвищує вироблення оксиду азоту, що розширює кровоносні судини і сприяє кращому кровообігу до м'язів та інших тканин.

Шпинат

Продукти, багаті на азотисті сполуки, наприклад шпинат, сприяють поліпшенню кровообігу. Ці речовини розширюють кровоносні судини, що забезпечує кращий прохід крові. Дослідження також показують, що регулярне вживання шпинату сприяє збереженню гнучкості артерій і знижує артеріальний тиск.

Цитрусові

Вітамін С - не єдина причина для включення цитрусових у раціон. Антиоксиданти, які містяться у цих фруктах, зменшують запалення, запобігають утворенню тромбів і покращують кровообіг. Дослідження підтверджують, що регулярне вживання апельсинового соку знижує артеріальний тиск.