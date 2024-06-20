Дожити до 100 років - реально. Три дешеві продукти з супермаркету, які сприяють довгому життю

Довге та здорове життя - це мрія кожної людини на Землі. Звісно, ця ціль неможлива без збалансованого та повноцінного харчування та відмови від шкідливих звичок. Також довголіттю сприяють деякі продукти, які, як з'ясувалося споживали люди, які живуть у "блакитних зонах".

Які три дешевих продукти з супермаркету сприяють довгим рокам життя, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

Що треба знати

Автор і співробітник National Geographic - експерт з довголіття Ден Бюттнер присвятив своє життя вивченню довгоживучих людей у ​​світі.

Саме він ввів термін "блакитні зони" для позначення територій по всій земній кулі, де люди зазвичай доживають до 100 років - якщо не довше. Серед них Окінава в Японії, півострів Нікойя в Коста-Ріці, Ікарія в Греції, Сардинія в Італії та Лома Лінда в Каліфорнії.

Ден перерахував три продукти, які можна знайти в будь-якому супермаркеті, які діють як "потужні добавки", щоб допомогти вам жити довше.

Які три продукти з супермаркету сприяють довголіттю

Бобові

"Якщо ви хочете бути здоровими, вживайте близько 80 чорних бобів на день", - сказав Бюттнер.

Він згадав дослідження 2004 року, в якому були опитані сотні людей похилого віку в Японії, Швеції, Греції та Австралії, яке показало, що люди, які їдять більше бобів, живуть довше.

"Ми виявили, що люди, які досягли 100 років, з’їдали чашку квасолі на день", - стверджує Ден.

Інші продукти, які їдять люди, здається, не мають такого ж зв’язку з довголіттям.

Ситна, багата білком їжа є наріжним каменем у раціоні жителів Ікарії, Сардинії та півострова Нікойя.

Бобові коштують дешево (фото: freepik.com)

Волоські горіхи

Якщо ви не любите боби, вчені виявили, що люди, які їдять від 15 до 30 волоських горіхів на день, живуть приблизно на три роки довше, ніж люди, які їх не їдять.

Маленька жменька горіхів є улюбленою закускою для більшості мешканців блакитної зони, а люди, які живуть у Лома-Лінда, Каліфорнія, часто віддають перевагу волоським горіхам або мигдалю.

Тим часом дослідники з Університету Бергена та Університету Глазго виявили, що вживання горіхів, а також цільнозернових продуктів і фруктів може збільшити тривалість життя.

Оливкова олія

Оливкова олія є основним продуктом середземноморської дієти, яку рекламували за її властивості, що підвищують довголіття. Тим часом нещодавнє дослідження вчених з Гарварду пов’язало оливкову олію з меншим ризиком смерті, пов’язаної з деменцією.

Дослідники виявили, що люди, які споживали більше половини столової ложки оливкової олії на день, мали на 28% менший ризик смерті від деменції порівняно з тими, хто ніколи або рідко вживав її.

Намагайтеся заміняти оливковою олією майонез та жирні соуси.

Оливкова олія дуже корисна для здоров'я (фото: freepik.com)

Поради по довголіттю від жителів "блакитних зон"