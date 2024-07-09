Эти 11 продуктов способствуют улучшению кровообращения: смело добавляйте в рацион

Кровь, движущаяся по сосудам, поставляет питательные вещества и кислород к каждой клетке и органу - от сердца и мозга до мышц и кожи. Поэтому оптимальное кровообращение чрезвычайно важно. Его можно улучшить с помощью некоторых продуктов, в сочетании с физическими упражнениями, достаточным потреблением воды, контролем веса и отказом от курения.

Какие продукты нужно потреблять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Список продуктов для улучшения кровообращения

Каенский перец содержит соединение под названием капсаицин, помогающее улучшить функции артерий, расслабляя мышцы кровеносных сосудов и способствуя свободной циркуляции крови без повышения артериального давления.

Свекла содержит азотистые соединения, которые организм превращает в оксид азота. Это помогает естественным образом расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение в ткани и органы, снижая систолическое артериальное давление.

Ягоды содержат антиоксиданты, в частности антоциан, защищающий стенки артерий от повреждений и способствующий их эластичности. Они также стимулируют выделение оксида азота, что снижает АД.

Жирная рыба , такая как лосось и скумбрия, содержит омега-3 жирные кислоты, которые способствуют здоровью кровообращения и снижают артериальное давление.

Гранаты содержат антиоксиданты и азотистые соединения, поддерживающие здоровое кровообращение и снижающие артериальное давление, особенно полезные для активных людей.

Чеснок содержит алицин, что помогает расслабить кровеносные сосуды и поддерживает здоровое кровяное давление.

Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой, которая улучшает эластичность кровеносных сосудов и снижает АД.

Виноград

Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащие виноград, способствуют расслаблению кровеносных сосудов и улучшают их эффективность. Кроме того, соединения, находящиеся в винограде, угнетают воспалительные процессы и другие молекулы в крови, которые могут вызвать липкость и препятствовать нормальному кровообращению.

Куркума

Золотисто-желтая пряность куркума известна своими противовоспалительными свойствами, основным из которых является куркумин. Исследования подтверждают, что это соединение повышает выработку оксида азота, что расширяет кровеносные сосуды и способствует лучшему кровообращению к мышцам и другим тканям.

Шпинат

Продукты, богатые азотистыми соединениями, например шпинат, способствуют улучшению кровообращения. Эти вещества расширяют кровеносные сосуды, что обеспечивает наилучший проход крови. Исследования также показывают, что регулярное употребление шпината способствует сохранению гибкости артерий и снижает АД.

Цитрусовые

Витамин С - не единственная причина для включения цитрусовых в рацион. Антиоксиданты, содержащиеся в этих фруктах, уменьшают воспаление, предотвращают образование тромбов и улучшают кровообращение. Исследования подтверждают, что регулярное употребление апельсинового сока снижает АД.