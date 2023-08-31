Ці 10 простих порад допоможуть вам зберегти очі здоровими на багато років

Мати добрий і здоровий зір хоче практично будь-яка людина. Бо навіть незначне погіршення - це зниження якості життя. І до проблем з очима можуть призводити різні захворювання та стани. При цьому особливе значення для зору має спосіб життя людини.

Як зберегти здоров'я очей на багато років, розповіли у " Бережи себе ".

Вашим очам потрібні регулярні огляди в офтальмолога

Вам може здаватися, що з очима все гаразд. І часом людина не розуміє, що може бачити краще, поки проблему не виявить фахівець.

А ще деякі захворювання можуть погіршувати зір. Такі наслідки зазвичай непомітні на ранніх стадіях. Йдеться про глаукому, діабетичну ретинопатію (захворювання сітківки ока, яке розвивається у діабетиків), вікову дегенерацію жовтої плями й так далі.

Як часто звертатися до лікаря, залежить від вашого віку та стану здоров'я. Дорослим 18-39 років, які мають проблеми із зором, варто відвідувати офтальмолога кожні 2 роки. Якщо у вас є діабет - варто перевірятися раз на рік.

Нормальний рівень цукру в крові

Медики стверджують, що 90% випадків сліпоти через діабет можна попередити. І найважливіше при діабеті - своєчасне виявлення та контроль захворювання.

Дізнайтеся про свій сімейний анамнез

Багато захворювань мають спадковий характер. Наприклад, глаукома або амавроз - тимчасова втрата зору в обох або в одному оці через недостатнє кровопостачання сітківки. Обов'язково повідомте свого лікаря про такі випадки в сім'ї.

Контролюйте свою вагу

Надмірна вага та ожиріння підвищують ризик розвитку діабету, який часто стає причиною сліпоти. За даними досліджень, розвиток глаукоми може бути пов'язаний із надмірною вагою.

Відмовтеся від куріння

Ця шкідлива звичка шкодить не лише вашим легеням, а й вашим очам. Деякі дослідження пов'язують куріння із підвищеним ризиком розвитку деяких захворювань очей. Наприклад, вікової дегенерації жовтої плями, катаракти, ушкодження оптичного нерва.

Використовуйте сонцезахисні окуляри

Носити окуляри - це не тільки стильно, але важливо для захисту очей.

Використовуйте щитки або захисні окуляри за необхідності

Під час заняття спортом або деякими побутовими справами, під час яких є можливість пошкодити очі, носіть захисні щитки або окуляри. Це захистити очі від сторонніх предметів, пилу або хімічних речовин.

Дайте очам відпочинок

Якщо ви багато часу проводите за екраном або маєте потребу візуально концентруватися на чомусь тривалий проміжок часу, дотримуйтесь правила 20-20-20. Кожні 20 хвилин дивіться на відстань 6 метрів (20 футів) протягом 20 секунд. Така активність допомагає зняти напругу в очах.

Використовуйте контактні лінзи лише чистими руками

Перед використанням контактних лінз обов'язково ретельно мийте руки. Мити руки потрібно безпосередньо перед тим, як надягати чи знімати лінзи. Важливо також дезінфікувати, замінювати лінзи та спеціальний розчин саме так, як зазначено в інструкції.

Збалансування харчування - ключ до здоров'я

Не існує чудодійного продукту, який допоможе позбавити вас від хвороби очей, що вже з'явилася. Але здорове харчування позитивно впливає на всі функції організму, і здоров'я очей, зокрема. Обов'язково їжте достатньо білка, складних вуглеводів, овочів та фруктів.

Для очей особливо корисна зелень, наприклад шпинат або листова капуста. А ще риба з великою кількістю омега-3 жирних кислот.

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