Темніє в очах, коли встаєте? Наскільки це небезпечно і що робити
Багато людей відчувають неприємні симптоми, коли встають з ліжка: в очах темніє, втрачається рівновага і виникає відчуття, що от-от знепритомнієш. Це часто швидко минає, проте викликає питання, чи норма це і чи треба щось робити.
Про причини потемніння і як цьому запобігти, розповів у TikTok лікар Юрій Габорець.
В якому разі потемніння - не страшно
За словами лікаря, потемніння не має вас непокоїти, якщо:
- у вас поважний вік
- такий стан триває всього кілька секунд
Коли треба непокоїтися
Якщо ви встаєте з ліжка, потемніння довго не минає, ви відчуваєте запаморочення, все навкруги обертається. Ще гірше, якщо ви втратили свідомість на кілька секунд.
Такі симптоми можуть означати проблеми з серцем, тому вам варто якомога швидше звернутися до кардіолога.
Рідше такий стан виникає при порушенні мозкового кровообігу.
Чому потемніння - це ознака проблем і що робити
При різкому підйомі після лежання серце не встигає адаптуватися і падає тиск. У такому разі треба:
- знову лягти
- підкласти під ноги валик
- через хвилину знову потрібно спробувати встати
Темніє в очах при хвилюванні, проблемах із зором
Якщо таке відбувається, то треба поміряти тиск, бо може бути спазм артерій.
У випадку, коли в оці випадає ділянка, або стріляє світло, можливо відшарування сітківки. Тоді вам потрібно звернутися до офтальмологу.
Якщо ви приймаєте сильні ліки від тиску, можливо, вам треба змінити препарат.
При потемнінні в очах при вставанні, яке триває довго, вам варто піти до сімейного лікаря, який визначить, яке обстеження і в якого спеціаліста вам проходити.
Раніше лікар також розповів, чи треба жінкам голитися всюди.
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