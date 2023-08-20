Темніє в очах, коли встаєте? Наскільки це небезпечно і що робити

Багато людей відчувають неприємні симптоми, коли встають з ліжка: в очах темніє, втрачається рівновага і виникає відчуття, що от-от знепритомнієш. Це часто швидко минає, проте викликає питання, чи норма це і чи треба щось робити.

Про причини потемніння і як цьому запобігти, розповів у TikTok лікар Юрій Габорець.

В якому разі потемніння - не страшно

За словами лікаря, потемніння не має вас непокоїти, якщо:

у вас поважний вік

такий стан триває всього кілька секунд

Коли треба непокоїтися

Якщо ви встаєте з ліжка, потемніння довго не минає, ви відчуваєте запаморочення, все навкруги обертається. Ще гірше, якщо ви втратили свідомість на кілька секунд.

Такі симптоми можуть означати проблеми з серцем, тому вам варто якомога швидше звернутися до кардіолога.

Рідше такий стан виникає при порушенні мозкового кровообігу.

Чому потемніння - це ознака проблем і що робити

При різкому підйомі після лежання серце не встигає адаптуватися і падає тиск. У такому разі треба:

знову лягти

підкласти під ноги валик

через хвилину знову потрібно спробувати встати

Темніє в очах при хвилюванні, проблемах із зором

Якщо таке відбувається, то треба поміряти тиск, бо може бути спазм артерій.

У випадку, коли в оці випадає ділянка, або стріляє світло, можливо відшарування сітківки. Тоді вам потрібно звернутися до офтальмологу.

Якщо ви приймаєте сильні ліки від тиску, можливо, вам треба змінити препарат.

При потемнінні в очах при вставанні, яке триває довго, вам варто піти до сімейного лікаря, який визначить, яке обстеження і в якого спеціаліста вам проходити.